74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Group-IB вывела на рынок новый класс решений для охоты за хакерами и предотвращения кибератак

Group-IB раскрыла результаты многолетней разработки собственных высокотехнологичных продуктов для исследования киберугроз и охоты за атакующими. Group-IB первой в мире создала систему нового класса Threat Intelligence & Attribution, способную гибко формировать карту угроз под конкретную компанию, динамически выстраивая связи между разрозненными событиями и атрибутируя атаку до конкретной хакерской группы.

Еще одной инновационной премьерой стала комплексная система Threat Hunting Framework, предназначенная для защиты ИТ и технологических сетей от неизвестных ранее угроз и целевых атак, поиска угроз как внутри, так вне сети, а также расследования инцидентов кибербезопасности и немедленного реагирования на них в целях минимизации последствий.

«Умная» экосистема Group-IB, объединившая инновационные технологии компании сфере кибербезопасности, впервые была представлена в рамках международной конференции CyberCrimeCon 2020.

По данным аналитического отчета Hi-Tech Crime Trends 2020-2021, посвященного исследованию высокотехнологичных преступлений в мире, сращивание разных слоев киберкриминального андеграунда привело к появлению новых угроз, следствием которых стало увеличение ущерба от атак. Так, по самым минимальным подсчетам аналитиков, суммарный ущерб, причиненный компаниям в 45 странах от публично известных атак программ-шифровальщиков составил свыше $1 млрд. Взрывными темпами рос рынок продажи доступов в скомпрометированную инфраструктуру компаний: за год он увеличился в 4 раза и достиг $6 189 388. Количество «продавцов» взлетело до 63, среди них — как представители киберкриминала, так и прогосударственные атакующие. Объем рынка кардинга, связанного с кражей данный банковских карт, вырос на 116% по сравнению с прошлым периодом и вплотную приблизился к $2 млрд. В этих условиях коммерческий сектор и государственные предприятия вынуждены переоценить свои стратегии защиты, делая упор на хантинг за угрозами, релевантными для своей сферы деятельности.

Сегодня Group-IB впервые представила результаты эволюционного развития собственных продуктов для расследования высокотехнологичных преступлений и предотвращения кибератак Threat Hunting Framework и Threat Intelligence & Attribution. Сложные инженерные разработки Group-IB интегрированы между собой и объединены в «умную» технологическую экосистему, способную полностью автоматизировано останавливать целевые атаки на организацию, давая команде безопасности инструменты соединения разрозненных событий вокруг атаки, атрибуции угроз, анализа вредоносного кода и реагирования на инцидент.

«Динамика развития киберпреступности сигнализирует рынку о том, что основную массу угроз вы должны уметь отражать автоматически, но этого мало, — сказал Дмитрий Волков, CTO Group-IB, — Злоумышленники, располагающие деньгами, умом и ресурсами, со временем научатся обходить любую автоматизированную систему обнаружения. Нужно быть готовым к этому, наращивая опыт хантинга за угрозами с помощью «заточенных» под это инструментов. В этой борьбе недопустима простая блокировка: завтра вас атакуют с учетом того, как вы остановили угрозу сегодня. Хантинг – это постоянный процесс, построенный на умении использовать огромные массивы данных, начиная от системных событий и мета-данных трафика и заканчивая доменами, хостами и профайлами атакующих группировок. Уметь работать с этим – значит обладать профессией «третхантера» — охотника за киберугрозами и хакерами. Это и есть будущее кибербезопасности».

Инженерная команда Group-IB руководствуется несколькими принципами при создании технологий. Во-первых, системы и алгоритмы обнаружения должны «знать» злоумышленников, а специалисты по кибербезопасности — получать либо качественное техническое обоснование, либо полный разведывательный контекст об угрозе: кто атакует, какова мотивация атакующих, какова их тактика, какими инструментами пользуются и что потенциально будут использовать при дальнейших попытках атак. Система защиты должна эффективно обнаруживать и немедленно блокировать угрозы, но сегодня этого недостаточно. Для построения работающих стратегий кибербезопасности — детектирование лишь начало работы.

Во-вторых, процесс обогащения данными систем защиты должен быть автоматизирован. Для этого механизм анализа выходит за рамки простого обнаружения угрозы: крайне важно извлечь и полностью запустить вредоносный код в безопасной изолированной среде, собрав «урожай» из индикаторов, который помогут в дальнейшем хантинге за угрозами в сети. В-третьих, хантинг приходит на смену поиска угроз для того, чтобы найти то, что могло быть упущено в прошлом и потенциально может быть использовано злоумышленниками в будущем.

Group-IB Threat Hunting Framework – универсальное решение для ИТ и технологических сетей, основными задачами которого являются обнаружение неизвестных ранее угроз и целевых атак, поиск угроз как внутри, так и за пределами защищенного периметра, а также расследование инцидентов кибербезопасности и реагирование на них. Архитектура Threat Hunting Framework включает несколько основных функциональных модулей.

Для выявления угроз на сетевом уровне за счет глубокого анализа сетевого трафика используется Sensor. Технологическую сеть от целевых атак защищает отдельный модуль Sensor Industrial. Он обеспечивает контроль целостности программного обеспечения и прошивок узлов АСУ ТП за счет анализа промышленных протоколов и комплексной защиты сети, детектируя угрозы гибко настраиваемыми политиками и специальным классификатором, использующим машинное обучение. Еще одна инновация Group-IB — Polygon. Эта платформа создана для «детонации» вредоносного кода. Она детектирует угрозы за счет поведенческого анализа электронных писем, файлов и содержимого ссылок и запускает вредоносный код в изолированной среде, вызывая его «детонацию», то есть максимально полное выполнение, позволяющее получить обогащенные индикаторы атаки и выполнить атрибуцию обнаруженной угрозы.

Также Group-IB представила инновационную защиту для рабочих станций пользователей — Huntpoint. Этот модуль фиксирует полную хронологию событий на компьютере сотрудника, обеспечивая обнаружение аномального поведения, блокировку вредоносных файлов, мгновенную изоляцию атакованных хостов и сбор криминалистически значимых данных для дальнейшего исследования.

За полностью автоматизированный анализ и корреляцию событий в сети отвечает Huntbox. Этот модуль предоставляет полную картину происходящего внутри и вне сети, помогая проактивно охотиться за угрозами и выявлять действия атакующих группировок, направленных конкретно на компанию. Также возможности комплексной платформы Group-IB Threat Hunting Framework усилены за счет функционала модуля Decryptor для расшифровки TLS/SSL-трафика в защищаемой инфраструктуре. Реализована поддержка российских протоколов шифрования по ГОСТ.

Одна из самых высоконагруженных систем Group-IB, оперирующая данными о хакерских группах, их инструментах и инфраструктуре, Threat Intelligence & Attribution, шагнула на несколько уровней вверх. Появление на рынке TI&A знаменует собой открытие нового класса решений для сбора данных об угрозах и атакующих, релевантных для конкретной организации, с целью исследования, проактивной охоты за хакерами и защиты сетевой инфраструктуры.

Объединяя в себе уникальные источники данных, опыт расследования высокотехнологичных преступлений и реагирования на сложные многоступенчатые атаки по всему миру, именно TI&A во многом «накачивает» данными для хантинга за атакующими и угрозами все остальные продукты Group-IB. Система «хранит» данные о хакерах и их связях, доменах, IP, инфраструктуре за 15 лет, включая те, что преступники пытались удалить. Обширный функционал позволяет настраивать ее под ландшафт угроз не только отдельной отрасли, но и отдельной компании в конкретной стране.

В центре внимания новой TI&A — атакующие. Вокруг них выстроена вся идеология системы: выявить не только угрозу, но того, кто за ней стоит. Массивы данных, которыми она оперирует, помогают оперативно связывать атаку с группировкой или конкретными персоналиями. TI&A «умеет» анализировать и атрибутировать угрозы, с которыми уже столкнулась компания, обнаруживать утечки и компрометацию пользователей, идентифицировать инсайдеров, торгующих данными компании на андеграудных ресурсах, выявлять и блокировать атаки, нацеленные на компанию и ее клиентов, независимо от отрасли.

Вывод на рынок TI&A открывает доступ к внутренним инструментам Group-IB до этого времени использовавшимся исключительно командами реагирования, хантинга и киберразведки компании. Теперь каждому специалисту, использующему TI&A, доступен поиск по крупнейшей коллекции данных даркнета, продвинутая модель профилирования хакерских групп, а также полностью автоматизированный графовый анализ, который за секунды помогает провести корреляцию данных и атрибутировать угрозы до конкретной преступной группировки или физического лица.

TI&A позволяет обнаруживать атаки, не покрываемые традиционными средствами защиты, глубже понимать методы работы продвинутых атакующих, а также оценивать, может ли им противостоять защищаемая инфраструктура. Такой подход помогает мотивировать и совершенствовать внутренние команды кибербезопасности, а также усиливать их экспертизу за счет глубокого понимания ландшафта угроз для защищаемой инфраструктуры.