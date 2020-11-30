Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Kaspersky ICS CERT стал участником международного сообщества FIRST

Kaspersky ICS CERT присоединился к сообществу команд реагирования на компьютерные инциденты FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), которое существует с 1990 г. Сегодня оно объединяет 540 государственных учреждений и частных компаний из 95 стран. Членство в FIRST позволит экспертам компании не только обмениваться идеями и делиться опытом с командами исследователей по всему миру, но и эффективнее синхронизировать совместные действия в борьбе с киберугрозами.

«Мы рады, что стали частью глобальной коммуникационной платформы FIRST. Расширяя сеть рабочих контактов, мы сможем улучшить свои возможности по киберзащите промышленных предприятий», — сказал Евгений Гончаров, руководитель Kaspersky ICS CERT (центра реагирования на угрозы безопасности промышленных инфраструктур «Лаборатории Касперского»).

«”Лаборатория Касперского” всегда была важным участником сообщества экспертов информационной безопасности. Я рад, что теперь она стала членом FIRST и, что особенно приятно, одной из первых организаций, поддержавших наш этический кодекс», — сказал Серж Дро, глава форума FIRST.

«Лаборатория Касперского» много лет делится своим опытом, знаниями и технологиями с международным сообществом экспертов. Компания сотрудничает с прочими разработчиками и поставщиками продуктов и услуг информационной безопасности, оказывает помощь международным, включая Интерпол и Европол, и государственными правоохранительными организациями, взаимодействует с локальными центрами реагирования на компьютерные инциденты (CERTs), учебными заведениями и индивидуальными экспертами.

Kaspersky Industrial Systems Emergency Response Team — глобальный проект «Лаборатории Касперского», нацеленный на координацию действий производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, исследователей информационной безопасности при решении задач защиты промышленных предприятий и объектов критически важных инфраструктур. Эксперты Kaspersky ICS CERT предоставляют аналитические данные о киберугрозах и уязвимостях, помогают в разработке международных и локальных отраслевых рекомендаций, методик, подходов и стандартов обеспечения безопасности, делятся соответствующей экспертизой с широким сообществом специалистов.