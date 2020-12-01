74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Ростелеком»: КИИ и госорганизации стали главными мишенями продвинутых кибергруппировок в 2020 году

По статистике «Ростелекома», представленной в ходе SOC-Форума, за 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал более 200 хакерских атак со стороны профессиональных кибергруппировок, включая массовые попытки воздействия на целые отрасли и сектора экономики. Примерно в 30 случаях за атаками стояли злоумышленники наиболее высокого уровня подготовки и квалификации – кибернаемники и кибергруппировки, преследующие интересы иностранных государств. В числе наиболее частых целей – объекты критической информационной инфраструктуры России.

Аналитический отчет «Ростелекома» основан на данных по более чем 140 крупным организациям – клиентам Solar JSOC в самых разных отраслях экономики (банки, энергетика и нефтегазовый сектор, органы государственной власти и др.), а также по компаниям-заказчикам центра расследования киберинцидентов JSOC CERT. Помимо этого, сводная статистика учитывает информацию об атаках и вредоносном ПО, собираемую так называемыми ловушками (honeypot) на сетях связи и центрах обработки данных на территории РФ и данные от других российских и международных CERT.

Как отмечают эксперты Solar JSOC, целью наиболее профессиональных хакерских группировок обычно являются деструктивные воздействия и кибершпионаж. Ущерб от атак такого класса измеряется не только финансовыми потерями, но и влиянием на экономику страны в целом, безопасность жизнедеятельности граждан и политическую ситуацию. Только сопутствующий ущерб от компрометации инфраструктуры, такой как кража персональных данных сотрудников и клиентов, регуляторные и репутационные риски, возможности развития новых атак, в случае успеха киберпреступников мог бы достичь десятков миллионов рублей. Совокупный же ущерб от полномасштабной реализации такого рода атаки составил бы несколько миллиардов рублей.

Слабый уровень защищенности веб-приложений на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и в органах государственной власти способствовал тому, что этот вектор атак стал наиболее популярным у злоумышленников в 2020 году. В 45% случаев хакеры атаковали именно веб-приложения, еще в 35% – использовали известные и незакрытые уязвимости периметра организаций.

После проникновения в инфраструктуру киберпреступники пытались получить доступ к конфиденциальной информации организации за счет доступа к почтовым серверам (85% случаев) и рабочим компьютерам первых лиц, их заместителей и секретарей (70% случаев). Параллельно киберпреступники стремились захватить максимальный контроль над инфраструктурой, атакуя рабочие станции ИТ-администраторов с высоким уровнем привилегий (80% случаев) и системы ИТ-управления инфраструктурой (75% случаев). При этом чаще всего использовалось ПО, направленное на сокрытие атаки от стандартных средств защиты, в 20% атак хакеры также применяли легитимные корпоративные или свободно распространяемые утилиты, маскируясь под действия администраторов и пользователей.

«Следует отметить, что сейчас набирает силу тренд так называемых supple chain атак на органы госвласти и ключевые предприятия России. То есть злоумышленники все чаще атакуют не саму организацию напрямую, а действуют через ее подрядчика, который меньше заботится об информационной безопасности и при этом имеет доступ к инфраструктуре конечной цели атаки. Поэтому очень важно обращать внимание на уровень защищенности подрядных организаций и выстраивать максимально безопасный способ их доступа в инфраструктуру», – сказал Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар».

Атаки организованных группировок среднего уровня квалификации – киберкриминала – были направлены на прямую монетизацию: вывод финансовых средств или получение выкупа за расшифрование данных компании. Фокусом их внимания в 2020 году оставалась кредитно-финансовая сфера. В 85% случаев хакеры пытались вывести деньги с корреспондентских счетов и атаковали различные финансовые системы компаний. При этом в целом по рынку, отмечают аналитики Solar JSOC, наблюдается существенное снижение результативности и сокращение ущерба от проводимых атак, достигающее не более нескольких десятков миллионов рублей.

Основным оружием киберкриминала остается фишинг, успешно реализуемый благодаря низкому уровню грамотности сотрудников компаний в области информационной безопасности. В 74% злоумышленники пользовались этим, применяя для проникновения в инфраструктуру социальную инженерию. Для заражения рабочих станций и дальнейшего развития атаки кибергруппировки использовали массово доступное в даркнете вредоносное ПО (40% случаев), а также ПО для ИТ-администрирования и проведения анализа защищенности (40% случаев).