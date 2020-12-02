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Облачная платформа Mail Cloud Solutions подтвердила соответствие требованиям безопасности второго уровня

Безопасность Интеграция Инфраструктура Облака

Платформа Mail Cloud Solutions (MCS) подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК для второго уровня защищенности данных (УЗ-2) и 152-ФЗ «О персональных данных».

MCS успешно прошла аттестацию ФСТЭК, что показывает высокий уровень безопасности инфраструктуры провайдера и позволяет использовать платформу для хранения и обработки чувствительных персональных данных в том числе биометрии. Соответствие УЗ-2 делает платформу подходящей, например, для работы с отпечатками пальцев, медицинскими картами и фотографиями пользователей, что особенно актуально для медицинских учреждений и банковских организаций.

Аттестат ФСТЭК гарантирует защиту от двух типа угроз для любых данных и от одного типа для некоторых из них. Таким образом, MCS гарантирует защищенность угроз, связанных с недокументированными возможностями в системном программном обеспечении, например, в операционной системе.

Чтобы получить второй уровень доверия, MCS установил систему обнаружения вторжений, обеспечил защиту заказчиков от спама и организовал резервное копирование данных, а также резервирование каналов связи внутри виртуальной инфраструктуры. Кроме того, второй уровень защиты предполагает контроль инцидентов нарушения безопасности и реагирование на них.

Клиенты MCS получают доступ ко всем инструментам для работы с данными в защищенной виртуальной среде, без необходимости самостоятельно аттестовывать инфраструктуру. Физическая безопасность серверов также контролируется провайдером.

Облачная платформа MCS предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, которые помогают компаниям любого размера строить и модернизировать ИТ-инфраструктуру для большей надежности, ускорения разработки и вывода новых продуктов на рынок, оптимизации расходов.

«Облачными сервисами Mail.ru Cloud Solutions пользуются крупнейшие российские компании. Ключевыми запросами для многих из них являются требования безопасности и соответствие ФЗ-152. Мы непрерывно совершенствуем нашу платформу, чтобы предоставить клиентам надежные технологические решения», — сказал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.

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