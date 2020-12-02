Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Облачная платформа Mail Cloud Solutions подтвердила соответствие требованиям безопасности второго уровня

Платформа Mail Cloud Solutions (MCS) подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК для второго уровня защищенности данных (УЗ-2) и 152-ФЗ «О персональных данных».

MCS успешно прошла аттестацию ФСТЭК, что показывает высокий уровень безопасности инфраструктуры провайдера и позволяет использовать платформу для хранения и обработки чувствительных персональных данных в том числе биометрии. Соответствие УЗ-2 делает платформу подходящей, например, для работы с отпечатками пальцев, медицинскими картами и фотографиями пользователей, что особенно актуально для медицинских учреждений и банковских организаций.

Аттестат ФСТЭК гарантирует защиту от двух типа угроз для любых данных и от одного типа для некоторых из них. Таким образом, MCS гарантирует защищенность угроз, связанных с недокументированными возможностями в системном программном обеспечении, например, в операционной системе.

Чтобы получить второй уровень доверия, MCS установил систему обнаружения вторжений, обеспечил защиту заказчиков от спама и организовал резервное копирование данных, а также резервирование каналов связи внутри виртуальной инфраструктуры. Кроме того, второй уровень защиты предполагает контроль инцидентов нарушения безопасности и реагирование на них.

Клиенты MCS получают доступ ко всем инструментам для работы с данными в защищенной виртуальной среде, без необходимости самостоятельно аттестовывать инфраструктуру. Физическая безопасность серверов также контролируется провайдером.

Облачная платформа MCS предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, которые помогают компаниям любого размера строить и модернизировать ИТ-инфраструктуру для большей надежности, ускорения разработки и вывода новых продуктов на рынок, оптимизации расходов.

«Облачными сервисами Mail.ru Cloud Solutions пользуются крупнейшие российские компании. Ключевыми запросами для многих из них являются требования безопасности и соответствие ФЗ-152. Мы непрерывно совершенствуем нашу платформу, чтобы предоставить клиентам надежные технологические решения», — сказал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions и Tarantool.