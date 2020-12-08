74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Ростелеком-Солар» проверил на уязвимость популярные приложения с открытым исходным кодом

Эксперты компании «Ростелеком-Солар» провели исследование защищенности популярных пользовательских приложений с открытым исходным кодом для ПК. Анализ десяти open source программ продемонстрировал, что ряд обнаруженных уязвимостей в случае успешной эксплуатации злоумышленниками открывает доступ ко всем данным пользователей, которые хранятся на компьютерах в незашифрованном виде. При этом абсолютное большинство людей не шифруют свои данные на ПК.

Рынок программного обеспечения с открытым исходным кодом находится на этапе бурного роста. Начиная с 2014 г., в сообществе наблюдается ежегодный интенсивный приток участников: только в 2019 г. к сообществу open source присоединилось более 1,3 млн новых авторов. С 2018 г. мировые ИТ-гиганты вроде Microsoft прекратили борьбу с открытым ПО и стали вносить свой вклад в развитие индустрии. По прогнозам мировых экспертов, к концу 2021 г. объем использования продуктов с открытым исходным кодом в компаниях вырастет на 77% по сравнению с аналогичным периодом текущего года.

В связи с ростом популярности open source приложений как в корпоративной, так и в пользовательской среде специалисты «Ростелеком-Солар» решили проверить уровень защищенности наиболее популярного свободного ПО для ПК в самых востребованных пользователями категориях с помощью инструмента Solar appScreener. Были отобраны приложения в категориях «браузеры», «офисные пакеты», «графические редакторы», «текстовые редакторы», «программы восстановления данных», «редакторы диаграмм», «программы расширенного поиска файлов и папок в Windows», «программы для очистки компьютера» и «эмуляторы видеоигр». Таким образом, в исследовании приняли участие приложения Brave browser, LibreOffice, Krita, Notepad++, TestDisk & PhotoRec, GIMP, Dia, Search Everything, BleachBit и RetroArch.

По результатам автоматизированного сканирования лидером рейтинга защищенности open source приложений для ПК является программа для восстановления данных TestDisk & PhotoRec. Она не содержит критических уязвимостей в коде и при этом имеет минимальное количество уязвимостей среднего уровня среди всех исследованных приложений. Чуть большее число уязвимостей средней критичности содержит бесплатный аналог Adobe Photoshop – приложение GIMP. Уровень защищенности обеих программ Solar appScreener оценил в 4,2 балла.

Неожиданно слабые результаты – 1,3 балла из 5,0 – продемонстрировал популярный браузер с открытым исходным кодом Brave Browser, который по состоянию на июнь 2020 г. имеет в активе 15 млн ежемесячных пользователей и до 5 млн ежедневных. В просканированном ядре браузера критические уязвимости в коде встречаются 15 раз, что превышает предельно допустимый показатель в 5 единиц, чтобы не опуститься ниже среднего по рынку общего уровня защищенности. Это обстоятельство не позволяет считать данное приложение безопасным для использования.

Впрочем, самые низкие показатели защищенности отмечены у популярного эмулятора видеоигр для ПК с открытым исходным кодом RetroArch (0,8 балла из 5,0). Программа имеет наибольшее количество вхождений критических уязвимостей.

«Для исследованного свободного ПО характерны такие серьезные бреши, как заданные в исходном коде пустые ключи шифрования, пустые пароли, указанные в явном виде конфиденциальные данные. Эти уязвимости несут серьезную угрозу данным пользователей на тех компьютерах, на которых это ПО установлено. В целом, результаты проверки наглядно демонстрируют, в каких приложениях активно используются заимствованные из сторонних библиотек части кода, а какие программы написаны разработчиками максимально собственными силами. В последнем случае количество уязвимостей и НДВ в коде заметно ниже, и, соответственно, выше защищенность пользовательских данных, к которым приложение имеет доступ», – сказал директор центра решений безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов.

Сервисы для анализа были отобраны согласно позициям в обзоре «11 лучших программ с открытым исходным кодом в 2020 г.», а также исходя из количества скачиваний мобильных версий данных приложений в Google Play и App Store. В свое исследование эксперты «Ростелеком-Солар» включили 10 приложений из 11, представленных в данном обзоре, обойдя вниманием программу для создания цифровых Lego-моделей Stud.io ввиду специфичности ее применения узкой аудиторией.

Анализ безопасности кода приложений осуществлялся автоматически с помощью Solar appScreener – российского программного продукта для проверки защищенности приложений. Решение использует методы статического, динамического и интерактивного анализа.