74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского» и Alias Robotics стали партнерами в сфере киберзащиты роботов

«Лаборатория Касперского» и Alias Robotics стали партнерами в области киберзащиты роботов, используемых в индустриальных системах. Совместная работа Kaspersky Industrial CyberSecurity и Robot Immune System (RIS) позволяет предотвращать атаки на технологические сети, в которых используются роботы, усиливать безопасность систем контроля и ограждать такие устройства от компрометации.

Робототехника — это один из ключевых элементов индустрии 4.0. Темпы внедрения промышленных роботов стремительно растут, по прогнозам, этот рынок превысит $24 млрд к 2025 г. Сегодня эти устройства используются во многих промышленных операциях. Их защита требует особого подхода, поскольку они представляют собой отдельную сложную систему со специфическими протоколами и инструментами.

Совместная работа решения Kaspersky Industrial CyberSecurity и системы Robot Immune System позволяет обеспечить всестороннюю защиту всех уровней технологической среды, в которой используются роботы, — от контроллеров до процессов и операций. В ходе тестирования были смоделированы три вектора атаки: на уровне сетевых процессов, на уровне управления сетью и атаки, компрометирующие операционную систему, под управлением которой функционирует робот. Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks успешно детектирует сетевые атаки и аномалии в технологических сетях, продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes защищает промышленные конечные узлы, а платформа Robot Immune System — контроллеры управления роботами.

«Работа промышленных роботов сопряжена с внедрением отдельных сетей, технологий, требований к безопасности и бизнес-приоритетов. Эти системы требуют особых мер кибербезопасности, чтобы исключить вероятность нанесения вреда человеку. Наша платформа поддерживает более 40 разных роботов, работающих в промышленных средах. Обеспечивать их кибербезопасность нам помогают партнеры, которые производят лучшие в своем классе решения для мониторинга технологических сетей. Интеграция нашей платформы и Kaspersky Industrial CyberSecurity позволит нашим клиентам обеспечивать безопасное функционирование роботов и промышленной инфраструктуры», — сказал Виктор Майорал Вильчес, основатель и технический директор Alias Robotics.

«Технологическая инфраструктура все усложняется, и нужно обеспечивать устойчивость к киберугрозам каждого ее компонента и слоя. Защитные меры и инструменты должны работать в одной связке, чтобы оградить от киберугроз всю среду. Темпы внедрения промышленных роботов ускоряются, и это партнерство позволит компаниям, использующим их, получить надежную защиту», — отметил Антон Шипулин, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Industrial CyberSecurity.