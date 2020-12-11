Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Специалисты Eset раскрыли масштабную атаку на государственные организации Монголии

Обнаруженная экспертами международной компании Eset атака на поставку цепочек длилась как минимум с середины 2018 г. по осень 2020. Кибероперация получила название «Затаенный трезубец» (StealthyTrident) и была направлена на слежку за монгольскими чиновниками через корпоративный мессенджер.

Более 400 государственных учреждений Монголии используют в работе бизнес-платформу Able. В состав платформы входит приложение для коммуникаций Able Desktop. Киберисследователи Eset обнаружили, что именно через это приложение на компьютеры пользователей загружается и устанавливается бэкдор HyperBro. Ранее данный бэкдор использовала хакерская группировка LuckyMouse.

Через механизм обновления Able Desktop пользователи чата подвергались еще одной разновидности атак – с помощью трояна удаленного доступа Tmanger. Аналитики Eset выяснили, что злоумышленники развили успех после компрометации одного или нескольких серверов обновлений Able Desktop.

Беспрепятственная слежка за деятельностью сотрудников правительственных учреждений Монголии в течение двух лет стала возможной из-за компрометации разработчиков приложения на одном из этапов создания популярного корпоративного мессенджера.