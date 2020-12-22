74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Ростелеком» использует решения «Лаборатории Касперского» при создании Национального киберполигона

«Ростелеком» и «Лаборатория Касперского» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого защитные решения компании будут интегрированы в инфраструктуру Национального киберполигона. Такое название получила платформа, имитирующая бизнес-процессы целого ряда предприятий из ключевых отраслей экономики, для практического обучения специалистов по кибербезопасности.

Киберполигон будет состоять из нескольких взаимосвязанных сегментов, представляющих как ИТ-инфраструктуру, например, банковскую, так и индустриальную (ТЭК, объекты КИИ). Для создания сегментов первой категории используют такие B2B-решения «Лаборатории Касперского», как Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky Security для интернет-шлюзов. В индустриальную инфраструктуру киберполигона внедрят энтерпрайз-решения, созданные с учётом особенностей сложных производственных систем. Это Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks, анализатор трафика промышленной сети, и Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes, комплексное решение для защиты рабочих мест и инженерных станций в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Среду для киберучений сделают максимально реалистичной: внутри киберполигона в лайв-режиме будут воспроизводиться типичные действия пользователей, функционировать рабочие станции и сервисы. Так, инфраструктура для финансовых организаций будет включать системы банковского обслуживания и процессинга, индустриальная инфраструктура — системы релейной защиты и автоматики, мониторинга переходных процессов, диспетчерского управления и т.д. Участники киберучений столкнуться с различными типами атак, действиями внутренних и внешних нарушителей.

«Сегодня многие компании сталкиваются с необходимостью повышать у своих сотрудников навыки по выявлению и противодействию кибератакам. Приобретение такого опыта на работе всегда ограничено рядом условий, а между тем специалистам важно уметь быстро реагировать на внештатные ситуации, ведь они могут обернуться для бизнеса финансовыми потерями или утечкой данных, — комментирует Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, СНГ и странах Балтии. — Мы считаем создание киберполигона, на котором будут отрабатываться различные типы атак, существенным вкладом в развитие индустрии кибербезопасности. В рамках проекта также можно будет опробовать надёжные защитные решения, и мы рады предложить свои экспертизу и технологии, чтобы быть в этом полезными».

«На первый план сегодня выходят задачи по раннему обнаружению и оперативному реагированию на инциденты. Наша основная задача — сделать киберполигон доступной и удобной средой для получения и отработки практических навыков по кибербезопасности. Мы рады, что к этой цели мы идем вместе с такими сильными партнерами», — рассказывает Михаил Климов, директор по развитию направления «Национальный киберполигон» компании «Ростелеком-Солар».

Киберполигон станет крупнейшим проектом в области информационной безопасности, который реализуется в 2020 году в Национальной программе «Цифровая экономика». Задача возложена на «Ростелеком» с привлечением экспертизы его дочерней компании «Ростелеком-Солар».