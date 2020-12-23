74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

Stormwall: в 2020 году большинство DDoS-атак было направлено на развлекательный сектор, телеком и онлайн-ритейл

Эксперты компании Stormwall провели анализ DDoS-атак, направленных на различные индустрии в России в 2020 г. По результатам анализа специалисты обнаружили, что наиболее атакуемыми отраслями оказались сфера развлечений (40,76%), телекоммуникационная сфера (29,27%) и онлайн-ритейл (11,94%). Также в течение года были атакованы такие сферы бизнеса как строительство (6,26%), финансы (4,56%), образование (3,61%), услуги (2,58%) и другие (1,02%). Для анализа были использованы данные клиентов StormWall из разных отраслей.

Сектор развлечений чаще других подвергался DDoS-атакам в 2020 г. Число DDoS-атак, направленных на развлекательные сайты, выросло в текущем году на 7% по сравнению с 2019 г. Игровой сектор традиционно являлся наиболее целевым для хакеров, поскольку они имеют возможность быстро получить прибыль путем шантажа владельцев развлекательного ресурса. Количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль выросло на 35% по сравнению с прошлым годом. Значительный рост атак на телеком-компании произошел в связи с заметно повысившейся конкуренцией на этом рынке: с переходом на «удаленку» возросли требования клиентов к непрерывности интернет-доступа, а также критичность этой инфраструктуры, чем и воспользовались конкуренты.

Количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло в текущем году на 400% по сравнению с прошлым годом, при этом атаки использовались в основном при нечестной конкурентной борьбе, а также с целью вымогательства денег.

Доля DDoS-атак на банки и финансовые учреждения увеличилась в 2020 г. на 27% по сравнению с прошлым годом. Главной причиной атак на финансовый сектор стала кража данных, самый большой интерес для хакеров представляли персональные данные пользователей и данные банковских карт.

На основе проведенного анализа эксперты компании Stormwall смогли выделить несколько основных тенденций развития DDoS-атак в 2020 г.: атакующие пытаются найти уязвимости, позволяющие вывести ресурс из строя небольшим числом запросов в секунду, что требует применения интеллектуальной DDoS-защиты, способной к проактивному анализу и обучению; атаки становятся все более мощными, поэтому компаниям придется менять тактики защиты и выходить за рамки базовых стратегий безопасности для обнаружения и устранения уязвимостей в онлайн-сервисах и сетях; продолжающийся рост DDoS-атак заставит компании заранее продумывать защиту от подобных киберугроз. Сейчас наметилась тенденция, что компании стремятся подключить защиту от DDoS-атак чаще всего тогда, когда атака уже случилась, нужно ее отобразить или продумать план защиты на будущее.

«Из-за пандемии и массового использования онлайн-сервисов в 2020 г. количество атак значительно выросло по сравнению с 2019 г. В текущем году атакам подвергся даже образовательный сектор, на который ранее атаки почти не совершались. Из-за сложной экономической ситуации и обострения конкуренции в 2021 г. могут возникнуть DDoS-атаки на компании из тех индустрий, которые раньше редко подвергались нападениям хакеров, например, недвижимость, логистика, медицина», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь компании Stormwall.