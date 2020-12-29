Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского» обнаружила кибератаки на разработчиков вакцины против коронавируса

«Лаборатория Касперского» обнаружила две сложные атаки группы Lazarus на организации, занимающиеся исследованиями COVID-19. Жертвами инцидентов, в которых применялись продвинутые вредоносные инструменты, стали министерство здравоохранения и фармацевтическая компания в одной из стран Азии, занимающаяся производством и поставками вакцины.

Два Windows-сервера государственного учреждения были скомпрометированы 27 октября с помощью сложного вредоносного ПО, известного «Лаборатории Касперского» как wAgent. Заражение производилось по той же схеме, что ранее применялась группой Lazarus для проникновения в сети криптовалютных компаний.

Атака же на производителя вакцины, по данным «Лаборатории Касперского», стартовала 25 сентября. Она проводилась с применением зловреда Bookcode, до этого замеченного в атаке на цепочку поставок через компанию, производящую программное обеспечение. Ранее группа Lazarus также использовала методы фишинга и целевой компрометации сайтов.

Оба зловреда представляют собой полнофункциональные бэкдоры, которые позволяют получать контроль над зараженным устройством.

«Эти два инцидента демонстрируют, что Lazarus занимается сбором данных, имеющих отношение к COVID-19, хотя в первую очередь группа известна своими финансовыми интересами. Организаторы сложных атак мыслят стратегически и могут не ограничиваться одним направлением деятельности. Всем компаниям, имеющим отношение к разработке и внедрению вакцины, следует быть максимально готовыми к отражению кибератак», — сказал Сенгсу Парк, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» в азиатском регионе.

Продукты «Лаборатории Касперского» детектируют wAgent как HEUR:Trojan.Win32.Manuscrypt.gen и Trojan.Win64.Manuscrypt.bx, а Bookcode — как Trojan.Win64.Manuscrypt.ce. «Лаборатория Касперского» продолжает свое расследование.

Чтобы защитить корпоративную инфраструктуру от сложных целевых атак, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: предоставить сотрудникам SOC-центра доступ к самым свежим данным об угрозах, например, к порталу Kaspersky Threat Intelligence Portal, на котором собраны данные о кибератаках, накопленные за более 20 лет работы «Лаборатории Касперского»; регулярно проводить тренинги, которые позволяют повышать цифровую грамотность сотрудников, поскольку целевые атаки часто начинаются с фишинга и других техник социальной инженерии; для проведения собственных внутренних расследований использовать инструмент Kaspersky ThreatAttribution Engine, который помогает сопоставлять новые вредоносные операции с уже известными, определять источники и организаторов; для защиты конечных устройств, своевременного расследования и реагирования на инциденты внедрить EDR-решение, например Kaspersky Endpoint Detection and Response; в дополнение к основным защитным продуктам внедрить решение корпоративного уровня, способное детектировать продвинутые угрозы на сетевом уровне на ранней стадии, такое как Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.