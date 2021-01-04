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Group-IB проверила итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

В рамках новогоднего розыгрыша «Русского лото», который состоялся сегодня в прямом эфире НТВ, впервые в истории государственных лотерей было разыграно 1000 призов по 1 000 000 рублей.

Данный вариант распределения главного приза – новогоднего миллиарда – выиграл во всенародном голосовании, которое проходило с 19 октября по 30 декабря 2020 г., а его итоги были подведены также в прямом эфире. Это уникальный случай в российской лотерейной истории, когда судьбу части призового фонда определялось путем народного голосования.

Всего в новогоднем 1369 тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей пришелся на крупные призы.

Таким образом, в праздничном тираже было разыграно 1000 призов по миллиону. В один день по итогам праздничного тиража в стране появилось 581 лотерейных миллионеров.

Еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68 ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону. Каждый их них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей.

Всего выигрышными стали 11 752 012 билетов, а всего разыграли 2 325 358 701 руб.

Учитывая значимость события, к анализу прозрачности хода народного голосования была привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на разработке продуктов для предотвращения кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений. Ее специалисты в сжатые сроки проанализировали базу данных результатов голосования по распределению главного приза – миллиарда рублей в рамках новогоднего розыгрыша «Русского лото». Аналитики проверили процесс голосования и подтвердили отсутствие значимых аномалий, которые могли бы повлиять на результат, таких как дублирование голосовавших номеров, признаки накрутки голосов, аномалии по времени или региону и др. В результате, в прямом эфире шоу НТВ «Новогодний миллиард» представителем Group-IB было подтверждено, что в рамках голосования победил результат 1000 призов по 1 000 000 рублей.

«Анализ базы данных голосования проводился нами в автоматизированном режиме: под каждый этап работ был написан специальный скрипт, дополнительно мы проверили всё, что вызывало вопросы, вручную, — отметил заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. — Финальная база по голосованию была передана нам под Новый год: в полночь 30 декабря. Задачами Group-IB было проверить ход голосования на потенциальное использование ботов и других средств автоматизированных накруток, а также выявить дублирование голосов (один и тот же номер проголосовал более одного раза), аномальные последовательности в номерах, голосовавших и иные нарушения. В результате мы не обнаружили значимых нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и подтверждаем прозрачность его проведения. Поздравляем победителей!».

«Впервые в истории государственных лотерей судьба новогоднего миллиарда была решена участниками розыгрыша, которые сами выбрали вариант распределения главного приза. Хочу особенно подчеркнуть, что все это является уникальным кейсом не то что для российского, а в целом для мирового лотерейного опыта», – заявила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Как и всегда розыгрыш проходил под строгим наблюдением независимой тиражной комиссии, в состав которой на безвозмездной основе может войти любой дееспособный гражданин России старше 18 лет, которая не выявила ни одного нарушения, о чем был составлен соответствующий протокол. Тиражная комиссия, как и обычно в рамках своей деятельности, проверила бочонки и мешочек на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий, о чем был составлен протокол тиражной комиссии.

В этом году прямой эфир новогоднего тиража «Русского лото» транслировался на официальном канале «Столото» в YouTube, в сообществах «Столото» в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и Facebook, а также на цифровых медиафасадах, расположенных в Москве. Трансляция розыгрыша сопровождалась выводом реальных зрительских комментариев из социальных сетей в прямом эфире розыгрыша.

В предыдущем новогоднем розыгрыше «Русского лото» выиграли более 23 миллионов билетов. Впервые разыгрываемый миллиард достался одному победителю. Помимо первого в России лотерейного миллиардера, в стране появились 99 миллионеров. Кстати, менее чем за год выигрышными оказались более 60 000 000 билетов «Русского лото». Участники этой лотереи всего в 2020 году выиграли более 8,9 млрд рублей, при этом 363 участника стали лотерейными миллионерами.