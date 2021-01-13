Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

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Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall

ГК «ИТ энигма» и глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявили о внедрении межсетевого экрана уровня веб-приложений PT Application Firewall в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. По итогам проекта заказчик сможет обеспечить безопасность более 600 веб-ресурсов, размещенных в ЦОДе правительства региона, минимизировать число инцидентов, происходящих с веб-сайтами органов власти и подведомственных им учреждений.

Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области является исполнительным органом власти, осуществляющим реализацию единой государственной политики в сфере развития информационного общества и выполняющим функции оператора электронного правительства региона. Среди основных задач ведомства – реализация мероприятий в рамках региональной составляющей нацпроекта «Цифровая экономика», в том числе связанных с обеспечением информационной безопасности и защитой данных, содержащихся в информационных системах органов власти.

В Челябинской области ведомственные информационные системы и более 600 сайтов органов власти, многие из которых имеют высокую социальную значимость, размещены в ЦОДе правительства региона. Перед управлением информационной безопасности учреждения встала задача обеспечить их безопасность и минимизировать число происходящих с веб-ресурсами инцидентов.

Поскольку заказчик – государственное учреждение, то среди критериев при выборе решения были наличие сертифицированной ФСТЭК версии и отечественное происхождение продукта. Кроме того, система должна была отличаться высокой производительностью и возможностью кластеризации.

Победителем аукциона на поставку решения стала компания «ИТ энигма», системный интегратор комплексной информационной безопасности. ИТ-дистрибутором проекта выступила компания Axoft. В результате проведения закупки оптимально отвечающим всем запросам заказчика стал межсетевой экран уровня приложений (Web Application Firewall, WAF) компании Positive Technologies ― PT Application Firewall (PT AF). Внедрение решения реализовано ИТ-специалистами заказчика и техническими экспертами ГК «ИТ энигма».

Проект внедрения состоял из нескольких этапов. В ходе первого из них с целью отработки решения был собран кластер PT Application Firewall из двух узлов. Для этого специалисты заказчика подготовили виртуальную машину с веб-сайтом, на которой проводилось тестирование. На следующем этапе после проверки работоспособности решения был собран «боевой» кластер PT AF из четырех узлов, на который, в соответствии с утвержденным графиком, осуществляется перенос веб-сайтов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской области.

Основной результат внедрения межсетевого экрана уровня приложений – обеспечение безопасности как для уже существующих, так и создаваемых веб-ресурсов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской области. В дальнейших планах заказчика – проведение пилотирования дополнительных модулей по анализу исходного кода веб-приложений, нахождению уязвимостей и виртуальному патчингу (P-Code) модуля обеспечения антивирусной защиты (M-Scan).

«Обеспечение информационной безопасности является одним из самых ответственных и важнейших направлений работы нашего министерства, поскольку в государственных информационных системах ведется хранение и обработка персональных данных граждан. Для защиты информации мы используем только проверенные современные отечественные разработки, соответствующие всем требованиям, установленным российским законодательством», – сказал первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин.

«Данный проект в первую очередь был интересен своей сложностью и значимостью. Масштабная и разнородная инфраструктура заказчика, огромное число веб-ресурсов, необходимость проводить работы без остановки сервисов – все эти факторы придавали специфичность выполняемым работам, делали проект неординарным и интересным», – отметил технический директор ГК «ИТ энигма» Александр Метальников.