74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

«Лаборатория Касперского» запустила сервис по аналитике киберугроз для автомобильной индустрии

С 2021 г. специализированные аналитические отчеты «Лаборатории Касперского» о киберугрозах для автомобильной отрасли становятся доступны широкому кругу заказчиков. В рамках данного сервиса компании могут получить информацию о специфических для индустрии угрозах, о том, какие данные могут быть использованы злоумышленниками для разработки атак на электронные системы автомобиля, оперативные уведомления о новых угрозах, а также рекомендации по противодействию им.

Сегодня информационной безопасности автомобилей уделяется все больше внимания, поскольку злоумышленники постоянно изобретают новые техники. Кроме того, в отрасли появляются новые законодательные требования.

С помощью сервиса информирования о киберугрозах производители и поставщики автомобилей смогут узнавать о существующих проблемах безопасности, которые могут влиять на индустрию, и своевременно принимать необходимые меры. Каждый отчет включает в себя не только обзор и анализ тенденций, но также информацию об угрозах и уязвимостях, характерных для автомобилей и связанной с ними инфраструктуры. Рассматриваются обнародованные инциденты, публикации независимых исследователей, отчеты крупных компаний индустрии, выступления с профильных конференций, обсуждения на специализированных форумах и закрытых площадках даркнета, а также инструменты с открытым кодом, реализующие потенциальные векторы атак на электронные системы автомобиля и его внешнюю инфраструктуру.

Если при подготовке отчета эксперты обнаруживают угрозу, которая требует немедленного реагирования, клиенты получают срочное уведомление.

«В современных автомобилях используется все больше технологий, поэтому представителям транспортной отрасли нужно не только соблюдать законодательные требования, но также быть в курсе возможных киберрисков — от уязвимостей в электронных блоках управления до атак на компоненты V2X-систем, предназначенных для обмена данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры. Наши отчеты помогают организациям решать эти задачи, – сказал Сергей Зорин, глава департамента транспортных систем в «Лаборатории Касперского». – Они позволяют не только узнавать о новейших киберугрозах, но и понимать, какой вред они могут нанести. Мы продолжаем совершенствовать эту услугу, чтобы у участников автомобильного рынка было достаточно времени снизить потенциальные риски, которые могут отразиться на клиентах или работе компании».