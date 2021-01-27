«СинТЗ» внедрил систему управления информационной безопасностью на основе MaxPatrol SIEM

На «Синарском трубном заводе» («СинТЗ»), входящем в «Трубную металлургическую компанию» (ТМК), завершился проект по созданию системы управления событиями информационной безопасности на основе MaxPatrol SIEM.

Система MaxPatrol SIEM (Security information and event management) компании Positive Technologies была развернута на предприятии за три месяца. Специалисты Уральского центра систем безопасности (УЦСБ) и «СинТЗ» организовали мониторинг событий информационной безопасности более чем на 200 объектах, среди которых серверы Windows, Linux АСО, межсетевые экраны и средства защиты информации.

В рамках проекта SIEM-система была интегрирована с системой контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol 8, настроен мониторинг сетевого трафика, встроенные правила корреляции адаптированы к инфраструктуре завода. Дополнительно к базовому пакету MaxPatrol SIEM – регулярно обновляемой базе данных об угрозах информационной безопасности – специалисты УЦСБ разработали экспертный контент, учитывающий специфику бизнеса «СинТЗ».

«Переход на новый уровень защиты от киберугроз особенно актуален на фоне цифровизации производства на предприятиях ТМК. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов УЦСБ и «СинТЗ» проект по внедрению системы SIEM реализован на высоком уровне в короткие сроки. Система позволяет в режиме, близком к реальному времени, фиксировать инциденты и предотвращать угрозы информационной безопасности, что значительно повышает надежность не только ИТ-инфраструктуры, но и производственного оборудования», — сказал управляющий директор «СинТЗ» Вячеслав Гагаринов.

«Система управления событиями информационной безопасности, как правило, необходима крупным, экономически зрелым компаниям, в ИТ-инфраструктуре которых ежедневно генерируются миллионы событий. Внедрение на «Синарском трубном заводе» SIEM-системы является для предприятия важнейшим этапом в формировании комплексной системы защиты информации», – отметил генеральный директор УЦСБ Валентин Богданов.

«MaxPatrol SIEM включает то, что нужно компании с распределенной ИТ-инфраструктурой: продукт постоянно пополняется знаниями экспертов Positive Technologies о способах детектирования актуальных угроз и в то же время легко адаптируется к защищаемой сети. А благодаря объединению возможностей MaxPatrol SIEM с уже используемым на «СинТЗ» MaxPatrol 8 предприятие еще больше усилило свою защиту, может всесторонне оценивать уровень своей защищенности и вовремя реагировать на современные угрозы», – отметил директор департамента региональных продаж Positive Technologies Дмитрий Сивоконь.