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Выручка Microsoft по направлению кибербезопасности за 2020 год выросла на 40% и составила более $10 млрд

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Финансовые результаты

Microsoft представила отчет с результатами за последние 12 месяцев по направлению кибербезопасности. Выручка компании по таким направлениям бизнеса, как обеспечение безопасности, соответствие нормативным требованиям, защита идентификационных данных, управление доступом составила более $10 млрд.

На сегодняшний день Microsoft помогает защитить более 400 тыс. клиентов в 120 странах, от малых до крупных предприятий. При этом 90 компаний из списка Fortune 100 используют четыре и более решений Microsoft в области безопасности.

Среди других результатов Microsoft по направлению кибербезопасности в 2020 г.: почти 6 млрд угроз было заблокировано с помощью Microsoft Defender. Теперь решение также обеспечивает защиту iOS, Android, macOS и Linux; ежедневно в общей сложности обрабатывается более 8 трлн сигналов, получаемых с различных платформ и сервисов Microsoft, о потенциальных угрозах; количество клиентов, использующих платформу Azure Sentinel, увеличилось более чем на 9 тыс. за год. Решение помогает обеспечить защиту рабочих процессов в облаке, в том числе на платформах AWS и Google Cloud Platform; Azure Active Directory, решение для идентификации в облаке, обеспечивает безопасный и беспрепятственный доступ для 425 млн пользователей; компания выплатила $13,7 млн в виде награды за поиск уязвимостей 327 исследователям из более чем 55 стран; Microsoft Intelligent Security Association – сообщество, включающее более 175 компаний-партнеров, – в 2020 г. реализовало более 250 интеграций с продуктами и услугами Microsoft

Cервисы Microsoft обеспечивают защиту по всем основным аспектам безопасности: от управления идентификационными данными и доступом, безопасности конечных точек, электронной почты и приложений до предотвращения утечек данных и обеспечения безопасности облака. Среди основных преимуществ продуктов Microsoft в данном направлении – интегрированный подход к безопасности, использование искусственного интеллекта и фокус на автоматизацию процессов.



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