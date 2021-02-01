Сотрудники маленьких фирм больше нуждаются в психологической, чем в технической поддержке от работодателей

Согласно опросу «Лаборатории Касперского», на удалёнке работники компаний с численностью сотрудников менее 50 человек меньше нуждаются в технической поддержке со стороны работодателей, чем персонал более крупных организаций. Но эмоциональная и психологическая поддержка, личное общение с коллегами и руководством, а также более гибкий подход к организации рабочих процессов одинаково нужны микро-, малым и средним предприятиям.

Пандемия повлияла на многие компании по всему миру, однако малый бизнес пострадал в большей степени. Согласно многочисленным исследованиям, в некоторых странах до 90% небольших компаний испытали падение производства, продаж и доходов и даже полное закрытие предприятия. На бизнес может сильно влиять то, как работники справляются с подобными проблемами и как сами компании помогают им в этом.

Кроме очевидной необходимости в дополнительных субсидиях и социальной поддержке, по данным опроса «Лаборатории Касперского», в России сотрудники компаний МСБ-сектора сильно нуждаются в эмоциональной и психологической поддержке. Примерно четверть опрошенных в организациях микро-, малого и среднего бизнеса считают её очень важной. Пандемия повлияла не только на работу и повседневную жизнь. Люди стали гораздо больше переживать за собственное здоровье и здоровье своих близких, а также менее оптимистично смотреть на будущее.

Кроме того, респонденты отметили, что во время пандемии они потеряли возможность общаться с глазу на глаз, им стало не хватать обычного человеческого общения с коллегами, более близкого, чем могут позволить чаты и видеосвязь. Об этом говорят 23% сотрудников организаций среднего размера и 22% представителей маленьких фирм. Примерно каждому третьему (30% опрошенных) понадобилось больше гибкости в построении рабочего процесса: например, в связи с семейными обстоятельствами возникла необходимость поменять рабочий график.

Ситуация с технической поддержкой несколько отличается. Чем меньше компания, тем более её сотрудники автономны в цифровом мире. Так, работники фирм со штатом до 50 человек менее остальных зависимы от технической поддержки (лишь 33%), в то время как в среднем бизнесе предоставление необходимого оборудования и IT-инструментов критически важно почти для половины сотрудников (48%). Это может быть связано с тем, что в маленьких компаниях чаще создают собственную рабочую среду, в том числе используют персональные устройства для бизнес-нужд.

«Мы уже не раз отмечали, что на удалёнке действия сотрудников в цифровом мире стали более рискованными. Да, работники маленьких фирм могут чувствовать себя более самодостаточными в новой профессиональной реальности, и это помогает их компаниям сосредоточить все свои ресурсы на выживании. Однако для сохранения высоких показателей бизнеса и морального состояния сотрудников руководству по-прежнему важно быть уверенным в том, что у подчинённых есть всё необходимое для работы. Когда дело доходит до технической стороны вопроса, сотрудникам нужна поддержка и обучение, чтобы безопасно пользоваться IT-ресурсами, тем более если они работают на персональных ноутбуках и управляют доступом ко всем веб-сервисам в одиночку», – сказал Тимур Бигулов, эксперт «Лаборатории Касперского» по киберзащите малого бизнеса.

Чтобы сделать удалённую работу максимально комфортной и безопасной для сотрудников, «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям принимать следующие меры: открытое и честное общение имеет решающее значение для сотрудников. Организовывайте встречи с высшим руководством в формате «Спросите меня о чём угодно», чтобы топ-менеджеры могли поговорить с сотрудниками о том, как бизнес будет продолжать функционировать в новых условиях. Проводите опросы, чтобы понять эмоциональное состояние ваших сотрудников, их рабочую нагрузку, узнать, есть ли у них всё необходимое для удалённой работы, ясны ли им бизнес-процессы.

Обучайте сотрудников основам информационной безопасности, чтобы они знали, например, как не стать жертвой фишинга, как управлять учётными записями и паролями. На удалёнке это особенно удобно делать с помощью онлайн-платформ, таких как Kaspersky ASAP. Внедрите надёжное защитное решение. Это важно для компании любого размера. Созданный для небольших фирм Kaspersky Small Office Security может быть установлен удалённо и управляться из облака, что не требует много времени, ресурсов или специальных знаний.