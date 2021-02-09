Eset: число атак на RDP выросло на 768%

Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и составило 29 млрд. Среди других трендов четвертого квартала – увеличение количества вредоносных почтовых сообщений на тему COVID-19 и скачок атак на цепочки поставок.

Общее число уникальных пользователей, подвергшихся атакам на RDP в 2020 г., превысило 770 тыс. При этом намечается тенденция к снижению подобной вредоносной активности, рассказал руководитель группы исследователей Eset Роман Ковач.

«По мере постепенного повышения глобального уровня безопасности при удаленной работе рост атак на RDP замедлится. Однако угрозы удаленному протоколу нельзя недооценивать, особенно из-за программ-вымогателей, которые обычно развертывают при помощи эксплойтов RDP. С их все более агрессивной тактикой они представляют большой риск как для частного, так и для государственного секторов экономики», – отметил Ковач.

Основной темой вредоносных e-mail в конце прошедшего года стал COVID-19. Новости о появившихся в разных странах вакцинах дали возможность киберпреступникам расширить арсенал используемых приманок. Ожидается, что на волне массовой вакцинации по всему миру мошенники продолжат использовать данную тему в попытках обмануть пользователей через спам-сообщения.

В IV квартале 2020 г. наблюдался резкий скачок спланированных атак на цепочки поставок. Активность хакеров за три месяца была сравнима с аналогичными показателями, ранее фиксировавшимися за целый год. Среди наиболее активных группировок, участвовавших в атаках на цепочки поставок, киберспециалисты отметили XDSpy и Lazarus.