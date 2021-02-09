Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Eset: число атак на RDP выросло на 768%

Безопасность Стратегия безопасности

Международная компания Eset выпустила отчет о киберугрозах за IV квартал 2020 г. Согласно данным телеметрии, число атак на протокол удаленного рабочего стола (RDP) по сравнению с I кварталом 2020 г. выросло на 768% и составило 29 млрд. Среди других трендов четвертого квартала – увеличение количества вредоносных почтовых сообщений на тему COVID-19 и скачок атак на цепочки поставок.

Общее число уникальных пользователей, подвергшихся атакам на RDP в 2020 г., превысило 770 тыс. При этом намечается тенденция к снижению подобной вредоносной активности, рассказал руководитель группы исследователей Eset Роман Ковач.

«По мере постепенного повышения глобального уровня безопасности при удаленной работе рост атак на RDP замедлится. Однако угрозы удаленному протоколу нельзя недооценивать, особенно из-за программ-вымогателей, которые обычно развертывают при помощи эксплойтов RDP. С их все более агрессивной тактикой они представляют большой риск как для частного, так и для государственного секторов экономики», – отметил Ковач.

Основной темой вредоносных e-mail в конце прошедшего года стал COVID-19. Новости о появившихся в разных странах вакцинах дали возможность киберпреступникам расширить арсенал используемых приманок. Ожидается, что на волне массовой вакцинации по всему миру мошенники продолжат использовать данную тему в попытках обмануть пользователей через спам-сообщения.

В IV квартале 2020 г. наблюдался резкий скачок спланированных атак на цепочки поставок. Активность хакеров за три месяца была сравнима с аналогичными показателями, ранее фиксировавшимися за целый год. Среди наиболее активных группировок, участвовавших в атаках на цепочки поставок, киберспециалисты отметили XDSpy и Lazarus.



Другие материалы рубрики

Российские тюрьмы ни при чем. В МВД определили, что мошенники от имени банков звонят из-за рубежа

В Windows 10 появится защита от слежки через веб-камеру

Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами

Больше половины удаленных сотрудников игнорируют политики ИБ

Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана?

Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon

Техника

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Техноблог

Как проверить погрешность инфракрасного термометра?

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам