Подтверждена совместимость СКЗИ «Валидата CSP 6.0» с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Валидата», разработчик защищенных корпоративных информационно-телекоммуникационных систем с использованием средств криптографической защиты информации, завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов.

По результатам тестирования были подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Валидата CSP 6.0».

Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jacarta PKI, Jacarta-2 ГОСТ, Jacarta-2 PKI/ГОСТ и USB-токенов Jacarta LT. Тестирование проводилось в таких операционных системах, как Windows 7/8.1/10/2008 Server R2/2012 Server R2/2016 Server с использованием дополнительного программного обеспечения «Единый клиент Jacarta» версии 2.13 или выше разработки «Аладдин Р.Д.».

Продукты линейки Jacarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.