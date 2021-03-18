Исследование Veeam: проблемы в защите данных замедляют темпы цифровой трансформации

Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования и управления данными в облаке, представила исследование Veeam Data Protection Report 2021, подготовленное совместно с независимой исследовательской компанией Vanson Bourne. Исследование выявило, что 58% резервных копий не могут быть восстановлены, оставляя данные незащищенными. В условиях пандемии COVID-19 и экономической неопределенности неудовлетворительная работа систем защиты данных и угрозы для непрерывности бизнеса создают серьезные препятствия для цифровой трансформации.

COVID-19 оказал колоссальное влияние на темпы цифровой трансформации. Можно было предположить, что осуществление планов DX во многих случаях замедлится. Однако, согласно результатам исследования, 54% организаций в мире ускорили свои инициативы в области цифровой трансформации, в то время как замедлили или приостановили их более 30% опрошенных компаний.

По мере роста использования современных ИТ-сервисов цифровая трансформация все больше будет буксовать и даже терпеть неудачи из-за недостаточных ресурсов и возможностей в области защиты данных. Препятствия могут быть самыми разными: перегруженность ИТ-отделов обеспечением функционирования компании во время пандемии (53%), слишком большая зависимость от устаревших ИТ-систем (51%), нехватка у ИТ-персонала навыков для внедрения новых технологий (49%) и т.д. В течение года руководители ИТ-отделов, решив срочные задачи в области защиты данных, планируют вернуться к реализации планов цифровой трансформации. Почти треть из них намерены выстроить защиту данных с использованием облаков.

В России 27% организаций отметили, что пандемия оказала замедляющий эффект на их цифровую трансформацию. В то же время более 51% организаций ускорили реализацию своих программ цифровой трансформации. В результате образовался «цифровой разрыв» между теми компаниями, у которых был четкий план трансформации и теми, кто оказался менее подготовлен и, как следствие, вынужден был замедлить темпы.

Факты из исследования Veeam Data Protection Report 2021 по России.

Последствия простоя и потери данных в 2021 г.: 28% заданий резервного копирования в России были выполнены с ошибками или не были завершены в отведенный для резервного копирования временной интервал. Это означает, что почти из трети созданных резервных копий данные, вероятно, не удастся восстановить в принципе. Кроме того, исследование показало, что почти треть (28%) попыток восстановления данных не удалось выполнить за время, предусмотренное SLA. Это означает, что успешно восстановить данные удастся только чуть более чем в половине случаев, тогда как в 48% случаев данные резервного копирования будут утеряны; подавляющее большинство (96%) российских компаний страдают от неожиданных сбоев и простоев. 21% серверов как минимум один раз за последний год оказывались в ситуации вынужденного простоя, а 27% организаций столкнулись с простоями более чем на половине своих серверов за последний год; в среднем простой в российских организациях длится 76 минут, что немного меньше мирового показателя (79 минут); три четверти (75%) российских организаций сталкиваются с «разрывом» в доступности – разницей между тем насколько быстро они могут восстановить приложения, и тем, как быстро они должны это делать. Это значит, что компании не успевают восстановить данные вовремя; семь из 10 (70%) российских компаний сталкиваются с «разрывом» в защите данных, то есть не могут обеспечить частое резервное копирование, чтобы гарантировать минимально допустимые потери данных.

Управление облачными данными в 2021 г.: более четверти (27%) российских организаций используют услугу резервного копирования в облако (Backup as a Service, BaaS) под управлением облачного-провайдера. Ожидается, что этот показатель вырастет до 39% к 2023 г.; почти половина (44%) респондентов ожидают, что их основной способ обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления после аварии будет осуществляться при помощи провайдера услуги аварийного восстановления (Disaster Recovery as a Service, DRaaS) в ближайшие два года; треть (33%) российских организаций называет аварийное восстановление с помощью облачных технологий ключевым аспектом современной защиты данных.

«Непредвиденные сбои будут всегда. Сама суть бэкапа не просто в копировании данных, а в возможности их восстановления. Наше исследование показало, что в России 48% попыток восстановления данных оканчиваются неудачей, и данные не могут быть восстановлены в срок. Это серьезный барьер для непрерывности бизнеса, качества обслуживания клиентов и инициатив по цифровой трансформации», — сказал Владимир Клявин, регионального директора Veeam Software в России, СНГ, Украине и Грузии.