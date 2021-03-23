Treolan начинает поставки средств информационной безопасности «Рутокен»

ИТ-дистрибьютор Treolan (входит в группу «Ланит») и «Актив», российский разработчик средств информационной безопасности, объявили о начале сотрудничества.

С апреля 2021 г. Treolan начнет поставки программно-аппаратных решений «Рутокен» через свой партнерский канал, который насчитывает более 3,5 тыс. компаний по всей России.

Компания «Актив» – производитель электронных идентификаторов, электронных ключей и решений для защиты программного обеспечения. Линейка продукции включает в себя аппаратные и программные решения в области аутентификации, защиты информации и электронной подписи «Рутокен» и решения различных форматов для защиты и лицензирования ПО под брендом Guardant. Ежегодно «Актив» производит более 2 млн токенов и смарт-карт.

Сергей Мазов, продакт-менеджер направления компании Treolan, сказал: «Мы серьезно нацелены на расширение портфеля ИБ-решений, видим в этом большой потенциал как для нас, так и для партнеров. Компания «Актив» на сегодняшний день по праву считается крупнейшим и одним из лучших российских производителей электронных и криптографических средств ИБ, которые используются в ключевых федеральных, финансовых и коммерческих структурах. Я убежден, что наши партнеры оценят такое «пополнение» в портфеле наших ИБ-решений».

Марат Хазиев, руководитель направления по работе с корпоративным сектором компании «Актив», отметил: «Мне приятно объявить о начале партнерства с Treolan по продаже продуктов «Рутокен». Решения «Рутокен» благодаря своей надежности, удобству и высокому качеству используются миллионами российских пользователей. Соглашение, заключенное с Treolan, поможет партнерам из разных сегментов использовать передовые решения в области электронной подписи и аутентификации».