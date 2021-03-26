«Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности

«Лаборатория Касперского» представляет новый ступенчатый подход к кибербезопасности. В его рамках все корпоративные продукты, технологии и сервисы разделены на три уровня. Необходимый конкретной компании уровень защиты зависит от размера организации и степени зрелости её службы информационной безопасности.

Уровень Kaspersky Security Foundations предоставляет базовую адаптивную защиту от широкого спектра киберугроз и является фундаментом для любого бизнеса, независимо от его величины.

Уровень Kaspersky Optimum Security представляет собой оптимальный выбор для компаний, в которых кибербезопасностью занимается IT-отдел или небольшая команда ИБ-специалистов. Он включает защиту от скрытых угроз на всех этапах атаки с помощью продвинутых механизмов обнаружения при использовании алгоритмов машинного обучения и песочницы, а также улучшенное обнаружение инцидентов посредством порталаKaspersky Threat Intelligence. На этой ступени защита конечных устройств усилена базовыми функциями EDR. Также сюда входят тренинги для повышения цифровой грамотности.

Самый продвинутый уровень — это Kaspersky Expert Security. Он предназначен для корпораций и промышленных предприятий с развитой системой IT-безопасности и позволяет создать защитную экосистему на основе решений «Лаборатории Касперского». Центральным элементом этого уровня является SIEM-система Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Также на нём доступны платформа для обнаружения продвинутых угроз на уровне сети Kaspersky Anti Targeted Attack и Kaspersky EDR — мощная система информационной безопасности, которая предоставляет ИБ-специалистам полную картину событий в инфраструктуре рабочих мест и серверов и обеспечивает их эффективную защиту от сложных угроз и APT-атак. Кроме того, на этом уровне предлагается доступ к аналитическим данным портала Kaspersky Threat Intelligence и тренингам для ИБ-специалистов.

На всех трёх уровнях компании могут получить расширенную техническую поддержку и оперативную экспертную помощь в случае киберинцидентов, а также воспользоваться знаниями и опытом специалистов «Лаборатории Касперского» для оценки уровня защищённости систем.

Для противодействия сложным атакам требуются специальные опыт и знания, а бюджет на кибербезопасность не всегда позволяет проводить тренинги для сотрудников и нанимать дополнительных экспертов. Недостаток ресурсов может приводить к задержкам в реагировании на киберинциденты и в результате увеличивать потери организации. По данным «Лаборатории Касперского», в среднем стоимость утечки данных обходится крупному предприятию в сумму примерно 7 миллионов рублей.

Чтобы помочь растущим компаниям более оптимально расходовать ресурсы сотрудников ИБ-отделов, затрачиваемые на анализ угроз, их расследование и реагирование на них, «Лаборатория Касперского» распространила ступенчатый подход и на сервис Kaspersky Managed Detection and Response. Теперь он предусматривает два варианта поставки — Optimum и Expert, что делает его доступным не только крупным корпорациям, но и среднему бизнесу. Сервис Kaspersky Managed Detection and Response даёт возможность получить преимущества центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC) без необходимости строить его внутри компании и не требует наличия у сотрудников специализированных навыков поиска угроз и анализа киберинцидентов.

«Для эффективной защиты от киберугроз нужен набор мер, хорошо скоординированных друг с другом, лёгких в управлении и соответствующих потребностям клиентов. Наш ступенчатый подход к кибербезопасности работает именно так. Ещё одно его преимущество — в отличие от одного узкоспециализированного решения он даёт понимание, куда двигаться, и предполагает возможность перехода при росте уровня зрелости IT-системы. В случаеMDR, например, на базовом уровне предлагается полностью автоматизированный сервис, а на более продвинутом — экспертная помощь и поддержка», — объясняет Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии.