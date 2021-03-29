Исследование Eset: каждого второго пользователя хоть раз взламывали в соцсетях

Эксперт в области защиты от киберугроз, разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить уровень осведомленности пользователей о собственной безопасности в интернете.

По данным опроса, 44% респондентов волнует информационная безопасность в сети. Интересно, что женщины обеспокоены этим вопросом сильнее, чем мужчины. Больше внимания кибербезопасности уделяют молодые люди (18-24) и представители старшего поколения (55-65). Тем не менее, почти треть (28%) пользователей Рунета вопрос ИБ не беспокоит совсем.

Зачастую россияне не знают и не хотят знать, что происходит с их персональными данными — об этом заявила почти треть участников исследования (31%). Большинство пользователей уверены, что их личные данные хранятся у провайдера и оператора связи (42%), остальные полагают, что они предоставляются в госструктуры или продаются приложениями.

Исследование показало, что каждый второй пользователь хоть раз становился жертвой взлома в соцсетях. Вторым по частоте инцидентом, с которым приходилось иметь дело пользователям, стала утечка персональных данных, за ней следует шантаж мошенниками. Реже, но все-таки происходят кражи денег с карты (в 8% случаев), а также слив интимных фотографий — с ним столкнулись 4% опрошенных. Эксперты связывают такие проблемы с низким уровнем цифровой грамотности граждан.

Кроме того, россияне не всегда контролируют информацию, которой они делятся в интернете. Например, 41% респондентов дают приложениям доступ к геолокации, а 35% опрошенных используют основную/зарплатную банковскую карту для покупок в интернете. Еще треть пользователей позволяют сторонним сайтам и соцсетям собирать их данные. Россияне также признались, что иногда публикуют фотографии документов, билетов и чеков, пересылают пароли в электронной почте/мессенджерах и отправляют общедоступные ссылки на документы.

Аналитики также узнали, с чем больше всего боятся столкнуться пользователи в интернете. Оказалось, что подавляющая часть опрошенных (63%) боится кражи денег с банковских карт, а также утечки персональных данных (53%). При этом более 60% респондентов используют на устройствах бесплатные антивирусы и программы VPN, что часто становится причиной утечки личной информации.

Топ-5 страхов пользователей, связанных с ИБ в интернете: кража денежных средств; утечка персональных данных; слив интимных фотографий; публикация личных фотографий без разрешения; отслеживание по геолокации.

«Каждый день Eset выявляет в интернете вагон и маленькую тележку взломов. Ломают не только пароли, но и сайты, что зачастую сделать гораздо проще. Вряд ли мы сможем вспомнить, на каких сайтах у нас есть учетка: интернет-магазины, форумы, курсы и так далее. А так как у человека, как правило, не так много вариантов пароля, получив доступ к одному варианту связки логина-пароля, злоумышленник получает доступ и ко всем остальным, ー сказал Антон Пономарев, директор департамента корпоративного бизнеса Eset. ー Так что в наше время к паролям нужно относиться очень осторожно, делать их как можно сложнее и менять как можно чаще. Это же касается и корпоративного пользователя, но компаниям проще — можно установить средство двухфакторной аутентификации на важные сервисы и защититься от этой угрозы»