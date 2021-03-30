Linksys и Fortinet создают стратегический альянс

Инвестиции Fortinet в альянс в размере $75 млн помогут обеспечить организациям быстрое, надежное, безопасное и простое в управлении удаленное подключение

Linksys, производитель беспроводных сетевых продуктов, дочернее предприятие Foxconn Interconnect Technology и Fortinet, поставщик глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, объявили о заключении стратегического альянса с целью дальнейшего обеспечения безопасности и оптимизации производительности и управления домашними сетями в рамках текущей ситуации развития удаленной работы.

«Когда организации начинают масштабное внедрение удаленных рабочих мест, киберпреступники стараются использовать многочисленные возникающие бреши в безопасности. Сеть, основанная на безопасности – стратегия, объединяющая сеть и безопасность в подключенной среде, от ядра до облака, а также до филиалов и удаленных сотрудников – позволяет организациям отслеживать и защищать сегодняшние высокодинамичные среды, сохраняя при этом отличный пользовательский опыт. Мы рады сотрудничеству с Linksys, направленному на обеспечение безопасного и надежного сетевого подключения корпоративного уровня для удаленных сотрудников», – сказал Кен Кси (Ken Xie), основатель, председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Fortinet.

«Мы рады приветствовать Fortinet в качестве стратегического партнера в обеспечении безопасного подключения для потребителей и удаленных специалистов. Сотрудничество является свидетельством постоянной силы и охвата бизнеса Linksys. Мы с нетерпением ждем возможности использовать доказанную экспертизу Fortinet в области кибербезопасности, чтобы воспользоваться новыми возможностями», – сказал Сидни Лу, председатель и главный исполнительный директор FIT Hon Teng.

Вместе Fortinet Linksys и FIT предложат соединение и безопасность корпоративного уровня, а также высокое качество обслуживания организациям, которым необходимо обеспечить бесперебойное и безопасное соединение для своих сотрудников, чтобы они могли эффективно работать из дома.

В рамках альянса компания Fortinet сделала стратегические инвестиции в размере $75 млн в компанию Linksys, которая предоставляет ведущие решения нового поколения в области маршрутизации для потребителей и предприятий по всему миру. Кроме того, Fortinet назначит представителя в совет директоров Linksys.