IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА

Системный интегратор IBS Platformix перевел Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России (ФНКЦ ФМБА России) на новую систему организации доступа посетителей. С помощью новой системы центр улучшил управление потоками людей на всей территории, сделал более комфортным пребывание для пациентов, посетителей, сотрудников и гостей.

Основные причины, которые обусловили решение ФНКЦ ФМБА России внедрить современную систему контроля и управления доступом (СКУД) – обеспечение безопасности сотрудников и пациентов, необходимость предотвращения проникновения посторонних и контроль качества соблюдения пациентами режима дня в целях повышения эффективности лечения.

Дмитрий Азеев, аналитик ФНКЦ ФМБА России, сказал: «Настоящим бедствием для нас стали периодические «набеги» коммивояжеров всех мастей, которые умудрялись проникать в отделения, мешали врачам и пациентам. Отсутствие эффективной пропускной системы делало возможным посещение пациентов родственниками в неположенное для визитов время, ставило под угрозу соблюдение распорядка дня и график проведения процедур. Наши отделения оснащены сложным и дорогостоящим медицинским оборудованием, посторонние люди на территории центра представляют очевидную угрозу».

В рамках проекта IBS Platformix разработал и развернул несколько информационных систем: классическую СКУД с применением смарт-карт, систему видеонаблюдения с интеллектуальным распознаванием номеров и управлением шлагбаумами, интеграционную платформу для связи систем доступа с медицинскими системами ФНКЦ ФМБА России.

Развернутая в ФНКЦ ФМБА России система организации доступа посетителей дала возможность упорядочить проход посетителей и персонала центра на его территорию. Отсутствие случайных посетителей повысило уровень безопасности, избавило врачей и медицинских специалистов от проблем, связанных с неконтролируемым посещением отделений, облегчило организацию доступа для амбулаторных пациентов и посетителей стационара.

Леонид Яуров, руководитель группы интеллектуальных систем безопасности и интерактивных решений IBS Platformix, сказал: «Служба безопасности ФНКЦ ФМБА России в полной мере воспользовалась преимуществами автоматизированной системы контроля доступа. Ее интеграция с медицинскими системами, используемыми в клинике, позволила сделать управление потоками посетителей структурированным и прозрачным процессом. Система не только контролирует доступ на территорию, она решает задачи, связанные с посещением пациентов, организацией очереди к специалистам амбулатории и контролем соблюдения режима дня».