Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима»

Портфельная компания «Дальневосточного фонда высоких технологий» (создан при участии «Роснано» и группы ВЭБ) Visitech и «Уралхим инновация» (дочерняя компания ОХК «Уралхим») подписали договор о реализации комплекса работ в рамках выигранного конкурса инновационных идей Digital Challenge, проводимого «Уралхимом» и фондом «Сколково».

Согласно договору, Visitech будет обеспечивать промышленную безопасность предприятия Пермского филиала «Уралхима».

В рамках реализации проекта Visitech поставит систему позиционирования, которая обеспечивает полномасштабный контроль за проведением работ и перемещением сотрудников. Система мониторинга фиксирует начало и окончание работ, а трекеры Visitech V-Track позволяют отправить SOS-сигнал оператору системы.

Также компанией будет обеспечена видеоаналитика помещения и персонала предприятия. Visitech установит видеокамеры, с помощью которых будет производиться анализ на наличие СИЗов (средств индивидуальной защиты) и соблюдений правил промышленной безопасности. Камеры будут отслеживать температуру персонала, регистрировать нарушения социальной дистанции и отсутствие респиратора. Система сможет идентифицировать потенциально опасные ситуации и объекты, а также мгновенно сообщать об отклонениях от референсных значений оператору.

Работы по реализации проекта уже начались.

«Безопасность – одна из ключевых ценностей каждой производственной компании. Трекинг персонала с помощью носимых устройств в комплексе с видеоаналитикой позволит существенно повысить прозрачность и достоверность информации о работе персонала. Это повлечет за собой как оперативность реагирования в случае инцидентов, так и изменение культуры в отношении ОТиПБ. В случае успешной реализации пилотного проекта мы будем рассматривать масштабирование системы на другие производственные площадки», — сказал генеральный директор ОХК «Уралхим» Александр Прыгунков.

«Решения компании Visitech помогают бизнесу комплексно подойти к вопросам охраны труда и промбезопасности на предприятиях. Используемые технологии позволяют сделать процесс сквозным – от определения политик по безопасности до мониторинга их исполнения. В контексте глобальной повестки по устойчивому развитию данные технологические решения будут активно применяться на производственных площадках не только в России, но и по всему миру», — отметил старший управляющий директор по продуктам УК «Роснано» Алексей Тихонов.

«Российский рынок промышленной безопасности формируется, «первопроходцами» становятся крупнейшие промышленные компании и холдинги. Пилотирование продуктов Visitech на мощностях «Уралхим» позволит команде проекта вместе с ведущим производителем удобрений протестировать, доработать и усилить преимущества действующего решения, которое, мы верим, может стать стандартом в области охраны труда в России», — сказал генеральный директор «Дальневосточного фонда высоких технологий» Руслан Саркисов.

«Современные проблемы требуют современных решений – «новая нормальность» пандемии COVID-19 показала, что цифровизация охраны труда и промышленной безопасности — важный шаг на пути к инновационному будущему. Visitech не раз справлялся со сложными проектами, и в этот раз наша команда сделает все для качественной реализации поставленных задач», — отметил генеральный директор Visitech Руслан Миланов.