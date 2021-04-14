Исследование: большинство пользователей Рунета меняют пароли не менее двух раз в год

Международный разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить, как россияне относятся к кибербезопасности и какие способы защиты чаще всего используют в сети.

Согласно результатам исследования, самый популярный способ обезопасить себя в интернете — использование сложных паролей или менеджера паролей. В 53% случаев пользователи соблюдают правила цифровой гигиены и меняют пароли два и более раз в год. Еще треть (32%) респондентов придумывают новые пароли раз в год и реже. Оставшиеся 15% участников опроса признались, что пользуются одним и тем же паролем с момента регистрации. Интересно, что молодые люди (18-24) относятся к ИБ более ответственно и чаще других возрастных групп соблюдают базовые правила, предусматривающие периодическую смену паролей.

Вторым по популярности средством цифровой защиты стали антивирусные программы ㅡ их устанавливает каждый третий опрошенный. Показательно, что большинство (60%) российских пользователей предпочитают бесплатный антивирус. Покупать лицензионную версию антивирусного ПО готовы только 28%. Остальные респонденты находят антивирусное программное обеспечение на пиратских сайтах или скачивают случайные программы, которые легче установить.

Альтернативными методами защиты личных данных стали двухфакторная аутентификация, отказ от общественного Wi-Fi и предоставления сайтам личных данных ㅡ так поступают от 20% до 29% российских пользователей. Нередко россияне (от 11% до 13% случаев) создают резервные копии данных, используют две SIM-карты или присутствуют в сети под псевдонимом. Молодые люди (18-24) используют вымышленную личность реже, чем респонденты старшего возраста (55-65).

Исследование также показало, что доля респондентов, которые не пользуются ничем из вышеперечисленных средств, составляет 12%, что почти в два раза меньше, чем показатели 2019 г. Тогда 23% опрошенных заявили, что ничего не предпринимают для защиты персональных данных.

Топ-5 самых популярных способов киберзащиты у российских пользователей: использование сложных и разных паролей; подключение антивирусной программы; использование двухфакторной аутентификации; избегание общественных точек Wi-Fi; отказ предоставлять личные данные сайтам; создание резервных копий личных данных.

«Приятно видеть, что большинство пользователей Рунета все-таки предпочитают чувствовать себя защищенными и соблюдают базовые требования информационной безопасности. Но следует помнить, что современные зловреды в подавляющем большинстве случаев ведут себя незаметно для пользователя, усиливая чувство защищенности, воруют конфиденциальные данные или эксплуатируют гаджеты. Поэтому для тех пользователей, которым важно не столько чувство защищенности, сколько фактическая кибербезопасность, использование платного антивирусного ПО — это само собой разумеющееся явление, как мыло в ванной и соль на кухне. Наибольший риск на себя берут пользователи бесплатных антивирусных средств. Антивирус — это программа, обладающая максимальными правами на устройстве и, скачивая ПО со зловредом внутри, пользователь сам запускает троянского коня к себе в крепость», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса Eset Антон Пономарёв.