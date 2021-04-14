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«Лаборатория Касперского» нашла уязвимость нулевого дня в диспетчере окон рабочего стола Windows

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю

В феврале 2021 г. эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Desktop Window Manager уязвимость нулевого дня и сообщили о находке в Microsoft. Она позволяла повысить привилегии пользователя в системе, ему был присвоен номер CVE-2021-28310.

Злоумышленники ищут уязвимости нулевого дня — бреши, о которых неизвестно разработчикам программного обеспечения, а затем пишут для них специальные программы, эксплойты, чтобы незаметно проводить с их помощью вредоносную активность.

Есть данные об использовании этого эксплойта злоумышленниками, причём, возможно, сразу несколькими кибергруппировками. Он позволяет атакующим повысить права пользователя в системе и затем выполнить произвольный код на устройстве жертвы. На данном этапе у экспертов «Лаборатории Касперского» нет полной информации обо всей цепочке заражения, но есть вероятность, что этот эксплойт используется совместно с другими браузерными эксплойтами для обхода песочниц или получения привилегий в системе.

«Эксплойт был обнаружен с помощью продвинутых технологий “Лаборатории Касперского”. В наши продукты встроено множество средств защиты от таких программ, которые много раз доказывали свою эффективность и детектировали несколько уязвимостей нулевого дня. Мы продолжим совершенствовать свои решения и работать со сторонними вендорами по вопросам закрытия уязвимостей, чтобы сделать интернет более безопасным для каждого пользователя», — сказал Борис Ларин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Патч для уязвимости CVE-2021-28310 был выпущен 13 апреля 2021 г. Продукты «Лаборатории Касперского» детектируют этот эксплойт следующими вердиктами: HEUR:Exploit.Win32.Generic; HEUR:Trojan.Win32.Generic; PDM:Exploit.Win32.Generic.

Новый эксплойт был обнаружен, когда эксперты анализировали другой эксплойт — используемый кибергруппой Bitter. Больше информации об этой кибергруппе и индикаторах компрометации доступна на портале Kaspersky Threat Intelligence Portal.

Чтобы обезопасить себя от этой угрозы, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют: пользователям — регулярно ставить обновления Windows, так как это позволяет в том числе устранять уязвимости нулевого дня; компаниям: установить защитное решение для конечных устройств с возможностями управления уязвимостями и патчами, что позволит значительно облегчить работу специалистов по кибербезопасности; предоставить специалистам SOC-центра доступ к самым свежим данным об угрозах, например, к порталу Kaspersky Threat Intelligence Portal, на котором собраны данные о кибератаках, накопленные за более 20 лет работы «Лаборатории Касперского»; в дополнение к основным защитным продуктам внедрить решение корпоративного уровня, способное детектировать продвинутые угрозы на сетевом уровне на ранней стадии, такое как Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

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