Axoft стала дистрибутором Aqua Security в России, СНГ и Турции

Глобальный сервисный ИТ-дистрибутор Axoft объявил о подписании дистрибуторского контракта с компанией Aqua Security – производителем решений в сфере облачной безопасности. В рамках развития направления Axoft сосредоточится на активном пресейле, технической поддержке партнеров и их заказчиков, маркетинговых активностях. Территория действия контракта – Россия, СНГ и Турция.

Aqua Security специализируется на облачной безопасности. Известные финансовые и венчурные компании инвестируют в развитие вендора. В сумме Aqua получила $265 млн финансирования от Insight, Lightspeed Venture Partners, M12 и других, а ее ценность на данный момент превышает $1 млрд.

Решения производителя полностью масштабируемы, подходят для компаний любого размера, которые планируют перенести разработку своих приложений и продуктов в облако с поддержкой таких технологий, как облачные виртуальные машины, Kubernetes, контейнеры и serverless-архитектура. Целевые заказчики Aqua Security – команды DevOps, облачных вычислений и служб безопасности из финансовой отрасли, телеком-сферы, сегмента онлайн-сервисов, онлайн-ритейла, разработки. Среди пользователей решений – PayPal, Adobe, Microsoft, Schneider Electric, Nasdaq, JPMorgan Chase & Co, Ascension.

Axoft и Aqua Security выстроят качественную работу по направлению DevSecOps во всех регионах присутствия. Axoft сосредоточится на активном пресейле, консалтинге и технической поддержке партнёров и их заказчиков, маркетинговых активностях.

Флагманское решение вендора – платформа Aqua Cloud Native Security Platform – обеспечивает: автоматизацию предотвращения, обнаружения и реагирования на угрозы ИБ в течение всего жизненного цикла приложения; защиту сборки; безопасную облачную инфраструктуру и безопасное функционирование рабочих нагрузок, где бы они ни были развернуты. Aqua Security ориентирована исключительно на облачную безопасность и предлагает передовые в отрасли функции, которые делают управление уязвимостями более интуитивно понятными, предотвращают попытки их использования и защищают от атак.

Договор с Aqua Security усиливает технологическую практику DevSecOps компании Axoft.

Дистрибутор помогает с подбором решений для DevSecOps, проводит технический аудит инфраструктуры, пилотирование, оказывает помощь с внедрением, основываясь на всех особенностях текущей системной архитектуры.

В планах Axoft – совместная с Aqua Security работа по развитию направления, выстраивание с нуля канала продаж на территориях РФ, СНГ, Турции, создание полноценного центра компетенции по продуктам Aqua Security.

«Соглашение Aqua Security и Axoft позволит компаниям из России и стран СНГ получить доступ к современным технологиям Cloud Native Security. В соответствии с текущими темпами развития ИТ-рынка, наше сотрудничество поможет партнерам и их заказчикам выстраивать процессы безопасной разработки приложений согласно международным требованиям и общепринятым стандартам. Решения вендора отлично встраиваются в методологию DevSecOps. Продукты Aqua Security защищают как облачные среды, так и гибридные, позволяя обезопасить рабочие нагрузки и конфигурации для всех процессов разработки», – отметил Иван Соломатин, руководитель направления по развитию бизнеса DevOps\DevSecOps компании Axoft.

«Россия является для нас стратегическим рынком в регионе EMEA. Мы рассчитываем, что сотрудничество с глобальным сервисным дистрибутором Axoft, его экспертиза и опыт приведут нас к достижению поставленных целей», – сказала Сара Гудчайлд, глобальный директор по работе с партнерами, Aqua Security.