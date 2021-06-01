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Group-IB и школа Tumo выявили сотню мошеннических ресурсов, торгующих «ответами» к госэкзаменам

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, при содействии школы креативных технологий для подростков Tumo, накануне Дня защиты детей в 2021 г. обнаружили масштабную мошенническую схему, связанную с продажей ответов к государственным экзаменам. Всего в Рунете выявлено более 100 сайтов, групп в соцсетях и телеграм-каналов, где выпускникам предлагают купить «шпаргалки» с ответами за 400-1,2 тыс. руб. Однако, получив деньги, мошенники, как правило, не выходят на связь и блокируют контакт «покупателя». Group-IB уведомила Минпросвещения и Роскомнадзор о проблеме и попросила принять оперативные меры по блокировке ресурсов злоумышленников.

В этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) проводится с 31 мая по 25 июня 2021 г., а Основной государственный экзамен (ОГЭ) — с 24 мая по 2 июля. По оценкам специалистов Group-IB Digital Risk Protection, пик мошенничества с продажей «ответов» к ЕГЭ и ОГЭ пришелся на конец мая, в преддверии госэкзаменов — на подобные объявления обратили внимание преподаватели школы креативных технологий Tumo. Всего было обнаружено 102 мошеннических ресурса и групп в соцсетях, с суммарным количеством подписчиков более 3,2 млн человек. Количество читателей самого популярного телеграм-канала, где предлагают «слив ответов» достигает 709969 человек.

Обычно злоумышленники создают сайты, группы в социальных сетях или каналы в мессенджерах, где размещают объявления о продаже якобы «слитых» ответов к предстоящим экзаменам из проверенных источников. В качестве «пробника» мошенники выкладывают часть «ответов» к предстоящим испытаниям. Для получения доступа ко всей информации жертвам предлагают заплатить от 400 до 1,2 тыс. руб.

Однако, получив денежный перевод, мошенники направляют ученикам фейковые ответы, не имеющие ничего общего с подлинными, или просто вносят покупателей в «черный список» и больше не выходят на связь. В результате «нерадивые ученики» теряют деньги и время, которое они могли бы с пользой потратить на подготовку к экзаменам.

«Продажа фейковых ответов к госэкзаменам — это довольно популярный пример сезонного мошенничества, — сказал Андрей Бусаргин, замгендиректора Group-IB по защите от цифровых рисков. — Group-IB и Tumo заключили соглашение, в рамках которого специалисты Group-IB будут проводить в центре креативных технологий открытые уроки по цифровой гигиене, рассказывать подросткам, как не стать жертвой злоумышленников и почему их не надо спонсировать. Кроме того, наши специалисты проведут для старшеклассников курс о профессиях будущего в сфере кибербезопасности — расскажут о специальностях и навыках, необходимых для работы в области информационных технологий сегодня во всем мире».

Курс от специалистов Group-IB пройдет в Tumo Moscow 9 и 23 июня в рамках специального проекта «Месяц защиты подростков». Вход свободный по предварительной регистрации, которая откроется на сайте Tumo.

«Вопрос цифровой безопасности подростков сегодня крайне актуален, — отметил Александр Абрамов, директор по образованию Tumo. — Мы проводим всё больше времени в сети, и невероятно важно уметь защититься от угроз и распознать обман. В Tumo мы всегда учимся у экспертов в различных индустриях, поэтому партнёрство с Group- IB является логичным шагом для повышения знаний наших студентов о кибербезопасности от ведущих специалистов на этом рынке».

Аналитики Group-IB рекомендуют не совершать покупок и не оплачивать услуги на подозрительных ресурсах — все сайты, которыми планируете воспользоваться, нужно проверять на специализированных ресурсах whois.com и tcinet.ru. Как правило, ресурсы злоумышленников, живут не более 2 месяцев. Не переходите по ссылкам, присланным в подозрительных сообщениях электронной почты, соцсетях и мессенджерах. Не загружайте вложенные файлы из сообщений, которых вы не запрашивали. Внимательно проанализируйте адрес сайта (URL), на который вы были переадресованы. Обновляйте браузер до последней версии.

Дмитрий Степанов

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