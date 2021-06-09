Eset: Россия возглавляет список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз

Eset, международный разработчик антивирусных решений, сообщил о росте криптовалютных угроз в 2021 г. Данные представлены в отчете о киберугрозах Eset Threat Report T1 2021, в котором содержатся сведения об основных тенденциях и событиях в сфере кибербезопасности за первую треть текущего года.

Рост криптовалютных угроз, который начался во второй половине 2020 г., продолжился и в первой трети 2021 г. Количество обнаружений вредоносного ПО в данной категории выросло на 18,6%. Это связано с возросшей ценой на криптовалюты, что сделало их привлекательной целью для киберпреступников.

Телеметрия Eset демонстрирует возросший интерес к криптомайнингу: угроз для майнинга стало больше на 22% по сравнению с показателями осени 2020 г. Эксперты связывают это с распространением нежелательного приложения (PUA) MSIL/CoinMiner.AA, также известного как Nice Hash Miner.

Стоит отметить, что Россия стала лидером среди стран, которые наиболее пострадали от криптовалютных угроз. В этом году в России было зафиксировано 8,9% от общего числа атак. Далее следуют Таиланд и Перу – с 5,6% и 5,3% соответственно.

«Мошенникам играют на руку неквалифицированные инвесторы, которых стало много из-за моды на криптовалюту. Не разбираясь в деталях, пользователи скачивают первое попавшееся приложение со словом crypto в названии. Неопытные инвесторы вкладывают небольшие суммы, что также выгодно злоумышленникам – вероятность серьезного разбирательства из-за потерянных $10 мала. Ажиотаж вокруг криптовалют сформировал для хакеров благоприятные условия, чтобы создавать фейковые приложения и обменники», – сказал Алексей Говядов, руководитель отдела аналитики и автоматизации Eset в России.