Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Интеграция Инфраструктура
|

НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI

НИИ «Масштаб», входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», получил свидетельства о регистрации программ для ЭВМ от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на изделия линейки промышленных маршрутизаторов Zenator TI RT, коммутаторов Zenator TI SW и межсетевых экранов Zenator TI FW. Оборудование нового поколения Zenator TI предназначено для обеспечения создания кибербезащищенных систем связи на объектах критической инфраструктуры.

Линейка оборудования Zenator TI представлена устройствами коммутации, маршрутизации и комплексной защиты от сетевых угроз. Каждое устройство выполнено в компактном форм-факторе для установки на DIN-рейку или в телекоммуникационную стойку. Устройства обеспечивают отказоустойчивое электропитание, выполнены в безвентиляторном исполнении и предназначены для работы при температурах от -45°С до +65°С на сетях связи общего назначения, промышленного интернета, интернета вещей (IoT) и объектов критической инфраструктуры.

Zentator TI обеспечивает безопасность информации при объединении в единую сеть филиалов предприятия, удалённом подключении через VPN к производственной площадке или при работе технической поддержки. Решение контролирует доступ к сетевым ресурсам, защищает от несанкционированных действий в промышленной сети, регистрирует события. Устройства также поддерживаются в сетях 5G, Wi-Fi, LTE, Wimax Ready при установке соответствующего интерфейса.

«Кибербезопасность современных промышленных сетей требует особого внимания. Если для автоматизированной системы управления технологическими процессами не реализован высокий уровень защиты, то к системам управления возможен неавторизованный доступ, впоследствии которого может произойти не только утечка конфиденциальных данных, но и потеря контроля управления над сетью всего предприятия. Собственная разработка НИИ «Масштаб» – линейка устройств Zenator TI – на сегодняшний день является отличным решением для обеспечения комплексной защиты от сетевых угроз для различных сегментов сетей общего и промышленного назначения. Применение данного вида оборудования возможно в различных сферах: транспорт, коммунальные услуги, энергосбережение и другие. Хочу отметить, что мы планируем выпуск сетевых устройств нового поколения Zenator для ФОИВ, а также версии для платформ виртуализации», – сказал генеральный директор НИИ «Масштаб» Павел Смирнов.

Дмитрий Степанов

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь

Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки

Защищенный почтовый сервис ушел из России, чтобы не воевать с Роскомнадзором. Как продолжить им пользоваться

Хакеры научились подменять содержимое защищенных PDF-документов, не нарушая цифровой подписи

Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. Под ударом все пользователи интернета

Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM

Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM

Лучшие системы автоматического полива для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как гудение люминесцентных ламп заставит работать новые компьютеры

Революция в добыче металлов: «лапароскопический» метод позволяет достать руду без вреда природе

Как новый материал изменит форму самолетов-невидимок?
Показать еще

Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса