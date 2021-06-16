«Почта», «Облако» и портальные сервисы Mail.ru получили поддержку авторизации с помощью VK Connect

«Почта», «Облако» и портальные сервисы Mail.ru теперь поддерживают авторизацию с помощью аккаунта VK Connect. Пользователи «Вконтакте», «Почты» и других продуктов экосистемы VK смогут моментально перемещаться между сервисами без дополнительной регистрации. Те пользователи, у которых есть VK Connect, но нет электронного адреса, получат быстрый доступ к его созданию.

VK Connect — единая учетная запись в экосистеме VK: с ее помощью можно быстро заходить в «Почту», «Облако», «Вконтакте», Delivery Club, «Ситимобил» и другие сервисы экосистемы VK.

Для новых пользователей это простой и быстрый способ доступа к «Почте», «Облаку», «Видеозвонкам» и «Календарю»: если у человека уже есть VK Connect, заводить новую учетную запись не придется, после авторизации, останется только выбрать имя почтового ящика. При этом не надо придумывать пароль, а значит ниже риски потерять доступ к аккаунту.

Пользователи, у которых уже есть аккаунт Mail.ru, могут связать его с VK Connect и потом заходить в «Почту» и другие сервисы в одно нажатие. Это работает и в браузерах, и в приложении «Почты» Mail.ru на iOS и Android.

«Единый аккаунт — это важное звено экосистемы VK. Наша задача связать все наши сервисы единой учетной записью и сделать перемещение между ними бесшовным и максимально удобным для пользователя. Также в рамках единой учетной записи гораздо проще и логичнее накапливать введенные пользователем данные, которые могут пригодиться ему на разных проектах, его настройки, предпочтения и многое другое», — сказала Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам Mail.ru Group.