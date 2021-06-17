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Исследование Eset: каждый пятый ребенок становится жертвой хакеров

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, посвященное безопасности детей в Сети.

Эксперты проанализировали, как часто дети сталкиваются с киберинцидентами в онлайн-пространстве. Оказалось, каждый пятый ребенок хоть раз сталкивался с вредоносными программами и вирусами. Также (в 19% случаев) детям попадается нежелательный контент «для взрослых». В 18% случаев детские аккаунты в соцсетях подвергались взлому или его попытке, 15% родителей также сообщили, что ребенку писали подозрительные незнакомцы.

Родители также отметили, что дети совершают в интернете неосознанные или несогласованные траты: подписываются на платные сервисы или покупают доступ к онлайн-играм. Родители, чьи дети покупали что-либо в интернете, рассказали, что в большинстве случаев (81%) сумма покупки составляла до 1 тыс. руб.

«Хороший способ защитить семью от нежелательных трат – отказаться от онлайн-кошельков и тем более наличных в пользу отдельной банковской карты для ребенка. Это может быть виртуальный счет или дополнительная карта к вашей собственной. Дело в том, что откровенно криминальные сайты и сервисы в интернете не принимают к оплате карты банков. К тому же взрослые имеют доступ к лимитам и настройкам детской карты, а также всегда могут оспорить в банке нежелательную трату и сохранить семейный бюджет», – отметил руководитель отдела аналитики и автоматизации Eset в России Алексей Говядов.

Киберугрозы, с которыми чаще всего сталкиваются дети в сети: вредоносное ПО (вирусы и др.); нежелательный контент 18+; взлом или попытка взлома страницы в соцсетях; ребенку писали подозрительные незнакомцы; неосознанные или несогласованные траты; ребенок состоял в подозрительных группах или сообществах.

Говоря о детской безопасности в Сети, родители отмечают, что их ребенок знает, что в случае киберинцидента нужно сразу обращаться ко взрослым — об этом заявила половина опрошенных. Больше трети респондентов также отметили, что их ребенок знает безопасные сайты и приложения, а также проводит онлайн-оплату только на проверенных ресурсах.

Дмитрий Степанов

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