Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Билайн бизнес»: на московском DDoS фронте все спокойно

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), проанализировали фоновый паразитный (DDoS) трафик в ШПД сети Москвы в апреле-мае 2021 г. В ходе мониторинга серьезных угроз обнаружено не было, а две незначительные атаки своевременно были предотвращены.

Целью исследования «Билайн» была проверка наличия постоянного паразитного трафика в сети ШПД Москвы. Анализировались профили трафика между пользователями внутри сети, от пользователей в сеть Интернет и в обратном направлении.

Всего за период мониторинга были выявлены и предотвращены две атаки, которые носили кратковременный характер - порядка четырех минут каждая, и составили не более 2,5% от нормальной загрузки сети в это время суток (718 Мбит/с и 3 Гбит/с). При этом стандартные DDoS-атаки длятся в среднем около часа, а объем паразитного трафика может составлять до нескольких терабит в секунду. Типы зафиксированных атак: «TCP Flag Null or Misuse» и «NTP Amplification (and UDP Flooding)».

В результате работ по предотвращению спам-угроз не было выявлено постоянного фона паразитного трафика на сети ШПД, что позволяет говорить об отсутствии на данный момент необходимости для принятия дополнительных действий по его дальнейшей минимизации.

«Фоновый» паразитный трафик может генерироваться, в частности, зараженными Wi-Fi маршрутизаторами пользователей, объединенными в «бот-нет». При этом пользователи могут не подозревать что являются источником DDoS-атак, но испытывать замедление работы сети Интернет, ведь их маршрутизатор загружен «зловредами», а канал доступа в сеть Интернет занят паразитным трафиком.

«DDoS-атака является чрезвычайной ситуацией для тех, кто оказывается под ее воздействием – Интернет-сервисы теряют работоспособность, перегружаются сетевые каналы и оборудование. Компании несут финансовые потери, пользователи не могут нормально пользоваться Интернетом. Лучшим методом борьбы с чрезвычайными ситуациями является профилактика – поэтому наши специалисты следят за безопасностью сетей и принимают необходимые меры по предотвращению угроз от злоумышленников, в том числе и в виде DDoS-атак», - отметил Константин Колесов, Руководитель по стратегическому развитию передачи данных «Билайн бизнес».

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-компания Натальи Касперской лишилась секретной лицензии на разработку недр

Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя

«Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов

Android «стащит» у iPhone единственную функцию, отличающую их друг от друга

60% компаний не могут найти сотрудников в департаменты ИБ

CSO крупных мировых компаний используют в личных и рабочих целях одинаковые пароли

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор линейки спикерфонов для бизнеса Poly Sync

Обзор робота-пылесоса Viomi SE: сухая и влажная уборка с управлением со смартфона

Лучшие ноутбуки для дизайнеров: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи

Ликбез RND.CNews: чем нам грозит самообучение роботов
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса