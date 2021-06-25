«Информзащита» обучает белых хакеров

В «Информзащите» завершилась ежегодная стажировка для белых хакеров. В марте любой желающий мог подать заявку на участие в образовательной программе по направлению пентеста, курируемой специалистами департамента противодействия киберугрозам. Программа стажировки была ориентирована на студентов вузов и начинающих специалистов в сфере информационной безопасности. Впоследствии организаторы выберут трех лучших участников и предложат им стать частью команды «Информзащиты».

Прохождение стажировки с возможностью трудоустройства – один из лучших способов оценить свои навыки и получить обратную связь от специалистов одного из ведущих ИБ-интеграторов.

«Мы ищем людей, которые могут учиться и из которых можно вырастить профессионалов нашего уровня», – отметил специалист отдела анализа защищенности и один из кураторов образовательной программы Илья Завьялов.

Потенциальным ученикам предлагалось выполнить тестовое задание, по результатам которого принималось решение о приглашении на стажировку. Из 180 человек кураторы отобрали 15 лучших кандидатов для участия в программе. Большая часть из них была заинтересована не только в самом обучении, но и в перспективе последующего трудоустройства.

В отличие от прошлого года, занятия проходили очно в офисе компании. Участники получили ценные знания о структуре современных кибератак и методов борьбы с ними. В ходе курса были затронуты темы по внешнему и внутреннему тесту на проникновение, а также исследованию веб-приложений на уязвимости. На протяжении трёх месяцев слушатели раз в неделю посещали двухчасовые лекции, включающие как освоение теоретического материала с рассмотрением реальных проектов, так и практическую отработку изученных атак в виртуальных лабораториях.

В конце курса студентов ждал финальный экзамен по пройденному материалу. Участники получили именные сертификаты, свидетельствующие об успешном окончании программы. Во время всей стажировки коллеги из департамента противодействия киберугрозам внимательно наблюдали за каждым участником. Теперь кураторам предстоит решить, кому из 15 человек предложить работу в штате компании.

«Результаты итогового тестирования, конечно, будут иметь значение при приеме на работу, но главное – это обладание необходимыми фундаментальными знаниями и умение работать в команде. Мы сильно заинтересованы в привлечении молодых и талантливых специалистов, поэтому планируем продолжать развивать практику стажировок и в следующем году», – заключил Илья Завьялов.

Принятые в команду стажеры будут участвовать в проектах «Информзащиты» под руководством лучших экспертов.