Мошенники звонят из маркетинга

Компания DeviceLock – российский производитель систем борьбы с утечками данных (DLP) проанализировала тренды мошеннических звонков клиентам российских банков за последние месяцы.

Основными тенденциями, отмеченными специалистами аналитического центра компании, являются смена мошенниками типового образа «представителей службы безопасности банка» на «сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих расследование» (с 40% до почти 80%). При этом пик звонков, чаще всего, происходит после подачи заявки на открытие счета или другой банковский продукт.

Как рассказала генеральный директор компании разработчика DeviceLock DLP Олеся Ярмоленко, эти изменения свидетельствуют о том, что данные, используемые мошенниками, в настоящее время утекают либо из маркетинговых подразделений банков, либо из компаний-аутсорсеров, чьими услугами банки пользуются все чаще.

«Банки начали уделять внимание информационной безопасности операционных подразделений, что вызвало снижение объема утечек и рост цен на базы их клиентов на черном рынке. Но это, в свою очередь, привело к росту утечек из подразделений, работающих с похожими данными, но не включенными в основной периметр безопасности. Особенно эта проблема касается компаний-аутсорсеров процесса привлечения клиентов», - отметила она.

«С учетом роста объема различного аутсорсинга, банкам следует начинать распространять стандарты информационной безопасности, включая использование DLP-систем, на своих подрядчиков, работающих с данными клиентов», - добавила Олеся Ярмоленко.