Красный Крест подключится к борьбе с глобальной киберпреступностью

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер примет участие в ежегодной онлайн-конференции по кибербезопасности Cyber Polygon 2021, которая пройдёт 9 июля 2021 года.

На мероприятии глава Красного Креста расскажет о главных вызовах кибербезопасности, с которыми сталкивается организация при выполнении своей миссии, а также поделится взглядом на изменение роли технологий в военных конфликтах и необходимых мерах для обеспечения киберзащиты в наиболее горячих точках нашей планеты.

«Как президент старейшей гуманитарной организации, которая помогает жертвам вооруженных конфликтов, я считаю использование новейших технологий стратегическим приоритетом для МККК. Это даст больше возможностей для оказания гуманитарной помощи нуждающимся сообществам и позволит защитить их от новых цифровых рисков», — комментирует Петер Маурер, Президент Международного Комитета Красного Креста.

«МККК также обеспокоен гуманитарными последствиями киберопераций во время вооруженных конфликтов. В разгар пандемии участились кибератаки на медицинские учреждения и другие жизненно важные объекты инфраструктуры. Представьте последствия кибератаки, которая вывела из строя цифровые системы больницы или насосной станции, в том числе отвечающие за электроснабжение. Это может привести к катастрофе. Именно поэтому кибероперации, нацеленные на медицинские учреждения, являются незаконными и неприемлемыми с точки зрения международного гуманитарного права», — подчеркивает Петер Маурер.

«Уверен, что обсуждение проблемы на уровне мировых экспертов поможет снизить риски и повысить защищенность глобального сообщества. Cyber Polygon — это платформа, которая предоставляет такую возможность», — сообщил Петер Маурер.

«С распространением технологий вопрос киберзащиты становится одним из основополагающих в контексте военных конфликтов и гуманитарных миссий — ведь там от этого зависят жизни людей. Я рад приветствовать Международный комитет Красного Креста на Cyber Polygon 2021 и уверен, что выводы из нашего диалога с г-ном Маурером будут полезны для всего международного сообщества», — отметил директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев.