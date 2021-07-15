Эксперты Bi.Zone провели оценку безопасности умных устройств Sber

Безопасность платформы умного дома Sber, которая позволяет при помощи виртуальных ассистентов «Салют» управлять смарт-устройствами Sber (например, умными лампами и розетками Sber), была высоко оценена экспертами компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Специалисты выполняли поиск уязвимостей в системе, снижая риски взлома программного обеспечения умного дома злоумышленниками.

Ранее эксперты Bi.Zone также высоко оценили уровень безопасности умной медиаприставки SberBox, ТВ-медиацентра SberBox Top и смарт-дисплея SberPortal.

Безопасность личных данных пользователей — один из ключевых приоритетов при создании умных устройств Sber, поэтому, начиная с ранних этапов их разработки, детальная проверка ведётся на всех уровнях — от комплектующих до программного обеспечения. Специалисты SberDevices вносят корректировки в печатную плату, низкоуровневые режимы работы SoC, механизмы доверенной загрузки устройства, операционную систему и драйверы, ориентируясь на высочайшие стандарты индустрии. Привлечение внешних специалистов из компании Bi.Zone позволяет повысить безопасность устройств и защитить данные пользователей.

«IoT-устройства сейчас окружают нас повсюду, поэтому всё чаще поднимается вопрос об их безопасности — этому компоненту при разработке необходимо уделять очень много внимания. В проекте со SberDevices мы постарались учесть все тонкости в обеспечении защиты IoT-устройств, чтобы гарантировать безопасность пользователей», — сказал Евгений Волошин, директор по безопасности Bi.Zone.

«SberDevices, как компания, которая входит в экосистему «Сбера», ориентируется на высочайшие стандарты безопасности, принятые в банковской сфере. Пользователи могут доверять только тем устройствам, которые гарантируют неприкосновенность их личных данных, и мы переносим уникальный опыт «Сбера» в обеспечении защиты этих данных на наши новые цифровые поверхности. При создании любого продукта наша команда минимизирует возможные риски использования уязвимостей, и мы рады, что сторонние эксперты дают такую высокую оценку проделанной нами работе», — сказал Денис Филиппов, CTO SberDevices.