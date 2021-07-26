Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

«Лаборатория Касперского» пилотирует интеллектуальную систему для аналитики чрезвычайных ситуаций

«Лаборатория Касперского» представляет свою новую разработку — систему для аналитики чрезвычайных ситуаций Kaspersky Neural Networks. Решение пригодится в условиях стихийных бедствий, на массовых мероприятиях с большим скоплением людей, в мегаполисах при сложном трафике на дорогах. Анализ данных происходит в режиме реального времени с борта беспилотника при помощи нейронных сетей.

Система Kaspersky Neural Networks предназначена для решения трёх основных задач: поиска пропавших людей, животных и объектов (например, смытых наводнением домов) в труднодоступных районах; оценки ущерба при чрезвычайных происшествиях с использованием снимков с воздуха; анализа данных, необходимых для ведения геодезической, картографической и кадастровой деятельности, а также организации дорожного движения.

В рамках партнёрства с российским производителем беспилотных летательных аппаратов «Альбатрос» решение Kaspersky Neural Networks уже установлено на беспилотный самолёт «Альбатрос М5» и промышленный квадрокоптер «Альбатрос Д1».

При разработке системы эксперты уделили особое внимание технологиям обнаружения малых объектов в условиях ограниченной видимости. Например, во время стихийных бедствий часто стоит задача не только найти уцелевшие смытые строения, но и отличить хозяйственные постройки от жилых, а также определить концентрацию объектов на территории затопления.

Применение технологий машинного обучения для обработки изображений обеспечивает мгновенное реагирование при анализе объектов. Так, например, в ходе одного из испытаний Kaspersky Neural Networks тысячи изображений высокого разрешения были обработаны за несколько минут на ноутбуке в условиях работы на пересечённой местности и ограниченной вычислительной мощности устройства.

Нейронные сети «Лаборатории Касперского» умеют дообучаться, с каждым разом совершенствуя результаты. Решение тренировано на десятках тысяч изображений и умеет распознавать и классифицировать по группам людей, дома, автомобили, животных и другие объекты. При этом обработка данных может вестись как на борту БПЛА, например беспилотника «Альбатрос» серии М, так и на сервере или ноутбуке по окончании полётов.

«Наши нейросети позволяют быстро добиваться качественного результата при обработке большого массива данных. Триггерами для определения объекта становятся даже неуловимые глазу детали и особенности, которые может распознать только нейронная сеть, — рассказывает Владимир Клешнин, руководитель по развитию направления Kaspersky Neural Networks. — Уникальность системы заключается в том, что она может в режиме реального времени обрабатывать данные на борту нескольких беспилотников, находящихся в воздухе, и демонстрировать их в едином веб-интерфейсе для множества операторов. Это позволяет существенно повысить скорость реакции на инцидент».

По мнению создателей системы, она будет актуальна, прежде всего, для нужд МЧС и поисково-спасательных отрядов. В крупных промышленных предприятиях, например ЦОДД, решение может использоваться в качестве инструмента контроля трафика.

«Мы рассчитываем, что Kaspersky Neural Networks будет пользоваться широким спросом на рынке. Большой опыт применения дронов для оказания услуг в разных сферах позволяет нам прогнозировать рост спроса на беспилотники с компьютерным зрением. Система, изначально ориентированная на аналитику происшествий и поиск людей, может стать надёжным помощником для сельхозпредприятий, строительных и нефтяных компаний, а также организаций, обслуживающих вышки сотовой связи. Сотрудничество с Kaspersky Neural Networks даёт нам ту гибкость, которая нужна сегодняшнему заказчику с его растущими потребностями в интеллектуальных осмотрах с воздуха», — рассказывает Никита Калмыков, генеральный директор ООО «Альбатрос».

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ученый сел в тюрьму за продажу чипов в Китай. Он чудом избежал срока в 219 лет

Россияне устроили тотальную слежку друг за другом с помощью иностранного приложения

«Черноморнефтегаз» перешел на отечественное коммуникационное ПО

Сайты крупнейших мировых изданий показывали порноролики. И это был не взлом, а разгильдяйство

В опенсорсном «убийце» Google Docs найден способ кражи аккаунтов и документов

В Windows 10 и Windows 11 зияет брешь, позволяющая кому угодно получить права админа. Как защититься

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие сплит-системы до 25 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор Poly Voyager Focus 2: беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением

Как почистить накопительный водонагреватель своими руками: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса