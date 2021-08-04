Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве

Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве, благодаря которому заказчики, пользующиеся облачной инфраструктурой Dataline, смогут в рамках единого контракта подключиться к распределенной облачной платформе Ngenix с более чем 25 интегрированными сервисами доставки трафика, ускорения и защиты веб-ресурсов.

В 2020 г. аудитория онлайн-ритейлеров, образовательных онлайн-проектов, OTT-сервисов и стриминговых платформ выросла кратно в масштабах всей страны. Скорость работы и доступность веб-ресурсов стали важными условиями для развития интернет-бизнеса в условиях пиковых нагрузок. Распределенная облачная платформа Ngenix обеспечивает отказоустойчивость и быстродействие высоконагруженных веб-ресурсов федерального масштаба и защищает их от всех видов кибератак.

Платформа Ngenix состоит из более 40 узлов, расположенных в 24 точках присутствия во всех федеральных округах РФ в максимальной близости к конечным пользователям, а также стыкуется с сетями более 1 тыс. интернет-провайдеров. Edge-cерверы Ngenix расположены в крупнейших точках обмена трафиком и в сетях крупных операторов связи, а интеллектуальные алгоритмы балансировки трафика позволяют направлять пользовательские запросы по оптимальному с точки зрения топологии сетевому маршруту, за счет чего достигается высокая скорость загрузки веб-ресурса в любой части страны.

Подключившись к платформе Ngenix, клиенты Dataline смогут обеспечить быструю доставку трафика, защитить свои веб-ресурсы от DDoS-атак на L3/L4 и L7 до 5 Тбит/c, а также противодействовать взломам благодаря интегрированным сервисам на базе WAF (Web Application Firewall). Заказчикам доступны более 25 сервисов Ngenix, разработанных для профессиональных ИТ-команд: сервисы поддержки доменных зон, оптимизации изображений, аналитики и управления пользовательскими запросами и многие другие. Пользователи платформы Ngenix также имеют возможность получить экспертную техническую поддержку с уровнем SLA до 99,95%, работающую по принципу «единого окна». Подключение к платформе Ngenix не потребует изменений архитектуры, установки дополнительного оборудования, смены интернет-провайдера, хостинга или CMS и любых других доработок. Это обеспечит быстрый старт, оптимальную настройку сервисов и экономию времени ИТ-команд.

«Мы объединяем усилия с Ngenix, чтобы наши клиенты смогли воспользоваться комплексным облачным решением, обеспечивающее стабильность, отказоустойчивость и высокую скорость работы веб-ресурсов в условиях пиковых нагрузок», — сказал Юрий Самойлов, генеральный директор Dataline.

«Мощная инфраструктура Dataline, функциональность платформы Ngenix и наша общая экспертиза в работе с крупнейшими высоконагруженными веб-ресурсами формируют синергетический эффект. Мы рады партнерству с Dataline, в рамках которого мы сможем обеспечить заказчикам простое и быстрое подключение к комплексному PaaS-решению, решающему все задачи ускорения и защиты современного веб-ресурса», — сказал Константин Чумаченко, генеральный директор Ngenix.