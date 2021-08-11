GS Labs получила сертификаты соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2015

Центр исследований и разработок GS Labs (ООО «Цифра», в составе холдинга GS Group) получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и его русскоязычный аналог — сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Данные сертификаты подтверждают, что деятельность GS Labs соответствует стандартам международной системы управления качеством. Это клиентоориентированная компания с действующей стратегией развития, которая следит за качеством продуктов и регулярно их модернизирует, а также имеет четкое взаимодействие с поставщиками.

Для получения сертификата GS Labs прошел многоуровневую проверку внедрения системы менеджмента качества.

«Наличие сертификатов позволяет повысить престиж компании на зарубежном рынке, найти новых крупных заказчиков и партнеров, дает приоритет на тендерах и больше возможностей для получения госзаказов. Получение данных сертификатов — это логичный шаг в формировании репутации GS Labs как надежного поставщика решений на основе собственных технологий», — прокомментировал директор департамента продаж и маркетинга GS Labs Алексей Гойло.