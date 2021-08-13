Fudo Security объявляет о выходе Fudo PAM версии 5

Fudo Security объявила о значительном расширении функционала своего решения PAM.

С выпуском Fudo Five компания Fudo предлагает корпоративным заказчикам полный набор функциональности безагентского PAM-решения, а также новые возможности по предоставлению временного доступа, автоматическому обнаружению привилегий, резервному копированию записей сессий и автоматической проверке работоспособности, сохраняя при этом простоту использования и легкость развертывания.

За счет гибкого ценообразования решение Fudo Five PAM способно обеспечить безопасный доступ к критически важной инфраструктуре не только для крупных финансовых, телекоммуникационных и государственных компаний, но и доступно также компаниям из других отраслей, таких как: промышленность, ритейл, страхование и здравоохранение.

По словам Патрика Брожека, генерального директора Fudo Security: «Недавние атаки на критически важную инфраструктуру и предприятия по всему миру подчеркивают острую необходимость для компаний придерживаться подхода «нулевого доверия» к сетевой безопасности. В ходе нашего общения с директорами по информационной безопасности и руководителями IT мы продолжаем получать подтверждения того, что неправомерное использование привилегий и скомпрометированные идентификационные данные являются одной из наиболее серьезных проблем безопасности – как в 2021 году, так и в обозримом будущем. Fudo Five предоставляет самый безопасный и простой в отрасли способ доступа удаленных пользователей к серверам, приложениям и системам предприятия, позволяя командам безопасности за считанные часы внедрить подход, основанный на «нулевом доверии» к привилегированному доступу».

Основные новые возможности Fudo PAM Five (v5.0). Временный доступ - предоставление определенным пользователям временного доступа к ресурсам, в том числе с возможностью периодического повторения (по расписанию).

Автоматическое обнаружение - сканирование контроллеров домена для выявления новых привилегированных и непривилегированных учетных записей. Благодаря этой возможности процесс принятия нового сотрудника можно автоматизировать и сразу же добавить его запись в «сейфы» или поместить в карантин для назначения вручную.

Резервное копирование сеансов - позволяет выполнять резервное копирование записей сеансов на внешние хранилища, такие как S3, Backblaze или FTP-сервер для целей архивирования.

Проверка работоспособности - автоматический контроль компонентов Fudo в режиме 24/7 с помощью API или протокола SNMP. Позволяет исключить необходимость ручных проверок.

HOTFIX – быстрое получение исправлений и новой функциональности, без необходимости ожидания крупных обновлений.

Группы серверов - позволяет добавить несколько адресов к статическим серверам и определить диапазон IP-адресов. Динамические серверы помимо сетевых адресов могут содержать несколько статических IP-адресов.

Улучшенное управление уведомлениями - позволяет администратору Fudo PAM настраивать различные политики уведомлений для пользователей в каждой зоне (сейфе Fudo).

Вместе с выпуском крупного релиза компания Fudo Security также сообщает о значительном усилении фокусной работы в регионе Россия и СНГ, связанном с появлением регионального менеджера, базирующегося в Москве.

Максим Прахов имеет почти 20-летний опыт в сфере ИТ и кибербезопасности, основанный не только на работе в мировых поставщиках (таких, как Symantec и Red Hat), но и успешном развитии бизнеса со стороны дистрибуции и системных интеграторов.

PAM от Fudo Security - это простой и быстрый способ обеспечения безопасного доступа удаленных пользователей к серверам, приложениям и системам. Помимо ведущего в отрасли решения по записи сеансов, Fudo PAM также обеспечивает обнаружение подозрительной активности сотрудников или хакеров с использованием украденных учетных данных. Это решение, реализованное без использования агентов, можно развернуть за считанные дни.