Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Госрегулирование
|

DDoS-атаки на инфраструктуру электронного правительства успешно отражены

Минцифры сообщает, что с 8:00 по Москве с момента начала работы сервисов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на инфраструктуре электронного правительства были зафиксированы две DDoS-атаки.

Первая атака в 40 гигабит была зафиксирована в 10:36 и была нацелена на сервисы обеспечения дистанционного электронного голосования (vybory.gov.ru). Более 50% массовых запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в США, более 25% — с IP-адресов из Германии.

Вторая DDoS-атака была начата в 10:45 и была направлена на блокирование доступа к сервисам системы идентификации и аутентификации, используемой для авторизации на портале Госуслуг, в том числе для доступа к сервисам дистанционного электронного голосования. Мощность атаки превысила 73 гигабита, при этом также более 50% запросов осуществлялись с IP-адресов из США, 25% — с IP-адресов из Германии и около 5% — с Украины.

Организованные спланированные атаки свидетельствуют о намерении целенаправленно воспрепятствовать нормальной работе сервисов и попытке блокировать работу сервисов электронного голосования.

При этом установленные на инфраструктуре электронного правительства средства обеспечения информационной безопасности успешно справились с технически подготовленными, узконаправленными DDoS-атаками. Деградации и перерывов в обеспечении функционировании сервисов не было, данные пользователей портала защищены.

Дарья Лебедева

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения

Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте»

ФСБ запретит беспилотникам ездить у Кремля

Apple экстренно добавила в iPhone и iPad защиту от слежки силовиками

В «Билайне» возможна утечка. В Сеть могли попасть данные миллионов россиян

«Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как установить акустику в машине для лучшего звука: советы ZOOM

Обзор Dell P2722H: монитор для работы и развлечений

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще