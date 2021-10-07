Cisco определила эталон доверия для цифровой трансформации

Cisco опубликовала New Trust Standard, руководство по оценке степени доверия организаций в ходе цифровой трансформации. На фоне распространения гибридной работы, увеличения объемов собираемых в сети данных и роста числа киберугроз документ повышает требования к процессу установления доверительных отношений с заказчиками.

Опираясь на данные, полученные в ходе опроса заказчиков Cisco 2021 Consumer Privacy Survey, New Trust Standard устанавливает ряд критичных параметров, необходимых для завоевания, сохранения и расширения доверия заказчиков. В их числе архитектура с нулевым доверием, то есть выполняется верификация всех соединений со всех устройств при каждом запросе доступа, доверенная цепочка поставок, прозрачность и соответствие требованиям регулятора.



«Доверие — это не просто отношение, — говорит главный директор Cisco по информационной безопасности Энтони Грико (Anthony Grieco). — Цифровые предприятия должны иметь возможность проверять степень доверия и устойчивости своих решений, операций и действий. Это помогает понять главное в процессе, который позволяет количественно измерить уровень доверия».

В контексте современной цифровой экономики эти элементы чрезвычайно важны для поддержки доверия со стороны потребителей. В ходе опроса Cisco 2021 Consumer Privacy Survey, в котором приняли участие 2600 респондентов из 12 стран, потребители ясно говорили о необходимости прозрачности и контроля в том, что касается обращения бизнеса с персональными данными.

Почти треть потребителей выбрала активную роль в защите своей конфиденциальности, вплоть до отказа сотрудничать с организациями из-за тех или иных практик обработки ими персональных данных. Потребители весьма озабочены использованием своих персональных данных при принятии решений искусственным интеллектом, и здесь на карту поставлено их доверие.

Кроме того, поддерживая широкие меры по охране здоровья, большинство в то же время не хотят ослабления защиты конфиденциальности либо допускают минимальное ослабление.

«Конфиденциальность — краеугольный камень доверия, — отмечает Харви Янг (Harvey Jang), главный директор Cisco по защите персональных данных. — Для создания и поддержания доверия потребителей необходимы прозрачность, ясность и контроль».