Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

Cisco определила эталон доверия для цифровой трансформации

Cisco опубликовала New Trust Standard, руководство по оценке степени доверия организаций в ходе цифровой трансформации. На фоне распространения гибридной работы, увеличения объемов собираемых в сети данных и роста числа киберугроз документ повышает требования к процессу установления доверительных отношений с заказчиками.

Опираясь на данные, полученные в ходе опроса заказчиков Cisco 2021 Consumer Privacy Survey, New Trust Standard устанавливает ряд критичных параметров, необходимых для завоевания, сохранения и расширения доверия заказчиков. В их числе архитектура с нулевым доверием, то есть выполняется верификация всех соединений со всех устройств при каждом запросе доступа, доверенная цепочка поставок, прозрачность и соответствие требованиям регулятора.

«Доверие — это не просто отношение, — говорит главный директор Cisco по информационной безопасности Энтони Грико (Anthony Grieco). — Цифровые предприятия должны иметь возможность проверять степень доверия и устойчивости своих решений, операций и действий. Это помогает понять главное в процессе, который позволяет количественно измерить уровень доверия».

В контексте современной цифровой экономики эти элементы чрезвычайно важны для поддержки доверия со стороны потребителей. В ходе опроса Cisco 2021 Consumer Privacy Survey, в котором приняли участие 2600 респондентов из 12 стран, потребители ясно говорили о необходимости прозрачности и контроля в том, что касается обращения бизнеса с персональными данными.

Почти треть потребителей выбрала активную роль в защите своей конфиденциальности, вплоть до отказа сотрудничать с организациями из-за тех или иных практик обработки ими персональных данных. Потребители весьма озабочены использованием своих персональных данных при принятии решений искусственным интеллектом, и здесь на карту поставлено их доверие.

Кроме того, поддерживая широкие меры по охране здоровья, большинство в то же время не хотят ослабления защиты конфиденциальности либо допускают минимальное ослабление.

«Конфиденциальность — краеугольный камень доверия, — отмечает Харви Янг (Harvey Jang), главный директор Cisco по защите персональных данных. — Для создания и поддержания доверия потребителей необходимы прозрачность, ясность и контроль».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей

«Ростех» строит сервис «пробива» людей по открытым источникам

Админ мстил за увольнения, уничтожая данные и меняя пароли. Ему грозит 10 лет тюрьмы

6 главных тенденций в развитии ВРМ-систем

Скандально известный хакер опубликовал логины и пароли к 500 тыс. VPN-устройств Fortinet

США создают «киберНАТО»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM

Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

Показать еще

Наука

Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев
Показать еще