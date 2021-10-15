В начале учебного года сфера образования серьезно пострадала от DDoS-атак

Аналитики компании StormWall, которая специализируется на защите онлайн-ресурсов от кибератак, выявили всплеск DDoS-атак на онлайн-сервисы образовательных учреждений в сентябре 2021 г. в России. В сентябре прошлого года эксперты также наблюдали шквал атак на сферу образования, но в этом году количество DDoS-инцидентов значительно выросло. По данным экспертов, в сентябре 2021 г. количество DDoS-атак на образовательные учреждения увеличилось на 118% по сравнению с сентябрем 2020 г.

По мнению экспертов, повышенная хакерская активность связана с началом учебного года. Несмотря на то, что большинство образовательных учреждений России сейчас работают в обычном режиме, они продолжают активно использовать цифровые платформы в рамках учебного процесса. DDoS-атаки на онлайн-ресурсы школ и университетов могут быть организованы учащимися, которые стремятся вывести из строя информационные системы и избежать выполнения домашних заданий.

Специалисты проанализировали природу киберинцидентов и определили, что большинство DDoS-атак имеют небольшую мощность (10-20 Гбит/с). Это указывает на то, что для организации атак использовались дешевые доступные инструменты, которыми могли воспользоваться неопытные хакеры. Однако, также были зафиксированы DDoS-атаки мощностью до 300 Гбит/с, и в этом случае киберпреступникам потребовались более дорогие инструменты, например ботнеты стоимостью от $100-200 в сутки.

Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall, отметил: «Сфера образования всегда была одной из самых атакуемых отраслей. Во время пандемии российские образовательные учреждения начали более активно использовать инновационные информационные системы, что значительно повышает качество образования. Однако, большинство образовательных цифровых платформ обладают недостаточной защищенностью от киберугроз, что делает их легкой добычей для хакеров. Мы гордимся тем, что уже много лет помогаем многим учебным заведениям России создать надежную защиту от DDoS-атак, что позволяет им осуществлять эффективный учебный процесс».