Veeam Software на CNews Forum 2021: цифровые преобразования невозможны без современной защиты данных

Региональный директор Veeam Software в России, СНГ, Украине и Грузии Владимир Клявин рассказал участникам CNews Forum 2021, какую роль играют защита и восстановление данных в цифровой трансформации.

Результаты цифровой трансформации чаще всего измеряются в создании новых продуктов и услуг, укреплении диалога с партнерами и клиентами, снижении расходов, повышении качества обслуживания и эффективности коммерческой деятельности, а также оптимизации бизнес-процессов. Для достижения этих результатов пересобираются цепочки ценностей, разрабатываются прорывные ИТ-инструменты и сервисы. Однако все эти новшества будут совершенно бесполезны, если бизнес потеряет данные, которые генерируются в рамках новых сервисов, и данные, которые необходимы для трансформации. Более того, они могут даже быть вредны — ведь бумажного носителя-оригинала больше нет.

Владимир Клявин призвал не забывать о важности обеспечения современной защиты и управления данными, которые находятся на первом уровне всех без исключения цифровых преобразований, а также рассказал о том, на что стоит обратить внимание при выборе решений для резервного копирования и восстановления данных. Особую актуальность эти вопросы приобретают в свете того, что за время пандемии значительно расширилось использование облачных технологий, в то время как количество хакерских атак, в том числе программ-вымогателей, увеличилось в семь раз.

«Внедряя бэкап-решения, компании часто надеются на то, что они не понадобятся, а значит можно за ними не следить», – отметил эксперт и рассказал, к чему это приводит. Согласно Veeam Data Protection Report 2021, 37% задач по бэкапу и 34% задач по восстановлению во всем мире оканчиваются провалом. В результате в 58% случаях восстановление заканчивается ошибкой. Это происходит потому, что бизнес подходит к выбору решений для защиты данных формально, порой игнорируя разработку моделей рисков или написание регламентов.

Еще одной проблемой является желание бизнеса разделять данные на критичные и некритичные и защищать только приоритетные. Однако, согласно отчету Veeam, компании не могут позволить себе простои как высокоприоритетных, так и обычных приложений. Максимально допустимым временем простоя респонденты сочли 124 минуты для критичных и 185 минут для некритичных приложений. «Я много раз сталкивался с ситуациями, когда бизнес вставал из-за того, что когда-то было принято решение не бэкапить некритичные данные», – подчеркнул Владимир Клявин.

Проблема усугубляется тем, что устаревшие решения по защите данных не успевают за изменениями цифровых платформ. Актуальным трендом является рост популярности контейнеров. «Компании, которые используют для защиты контейнеров и виртуальных машин одни и те же подходы и инструменты, загоняют себя в ловушку. Также как те, кто 10 лет назад пытался одинаково защищать виртуальные машины и физические сервера», – предостерегает эксперт Veeam.

Как правило, столкнувшись с этими задачами, бизнес начинает задумываться о замене решения резервного копирования. Для 39% участников исследования Veeam основной причиной перехода на новое решение является стремление повысить процент успешных операций резервного копирования. «Это как если бы пользователь принимал решение о смене телефона, который почти в 40% случаев не дозванивается, или машины, которая почти в 40% случаев не доезжает до пункта назначения», – прокомментировал ситуацию Владимир Клявин.

В завершение своего выступления Владимир Клявин подчеркнул, что обеспечить бесперебойную работу и надежность бизнеса современной организации помогают простые в использовании и гибкие решения. Например, Veeam Disaster Recovery Orchestrator с функциями аварийного восстановления, автоматического тестирования и ведения динамической документации – отличный пример того, как лучшие практики аварийного восстановления могут быть внедрены в современную стратегию защиты данных.