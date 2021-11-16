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Безопасность
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Решение Solar inRights сертифицировано ФСТЭК на соответствие требованиям ОУД 4

Программный комплекс Solar inRights получил сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия и технических условий. Документ удостоверяет, что Solar inRights является программным средством, обеспечивающим разграничение доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

«Мы всегда очень требовательно и с высокой ответственностью относимся к разработке нашего ПО. Наша платформа управления доступом работает в ведущих системообразующих предприятиях России, в государственных структурах. Мы обязаны обеспечить наших клиентов решением, которое отвечает всем техническим требованиям, предъявляемым надзорными органами к средствам защиты информации и обеспечения безопасности российских организаций. В особенности это важно для значимых объектов критической информационной инфраструктуры нашей страны. Мы очень ждали это заключение ФСТЭК и теперь готовы предоставлять его нашим заказчикам как гарантию безопасной эксплуатации нашего решения», – сказал Дмитрий Бондарь, директор центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар».

Средства защиты информации, соответствующие 4 уровню доверия, применяются в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, а также в информационных системах общего пользования II класса.

Solar inRights ранее уже проходил сертификацию на соответствие требованиям ФСТЭК по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. А после выхода в июне 2020 г. новых требований регулирующего органа по безопасности информации была подана заявка и на сертификацию по новым требованиям.

В течение года Solar inRights прошел все необходимые экспертизы на соответствие требованиям к разработке и производству средств защиты информации, а также проведению испытаний и поддержке безопасности. На основании технического заключения испытательной лаборатории «НПО эшелон» и экспертного заключения «Лаборатория ППШ» Solar inRights получил сертификат соответствия новым требованиям. Подтвержденный высокий уровень безопасности решения позволит центру компетенций управления доступом Solar inRights обеспечивать своими разработками потребности государства в средствах, снижающих угрозы кибербезопасности.

Solar inRights – российская программная платформа для автоматизированного управления доступом в информационные системы организации. Система автоматизирует процесс управления доступом, снижает трудозатраты на решение этой задачи, предоставляет полную картину прав доступа сотрудников к информационным системам организации, контролирует соблюдение регламентов предоставления доступа и снижает число ИБ-инцидентов, связанных с избыточными полномочиями в информационных системах. За счёт гибкой архитектуры ядра платформа Solar inRights позволяет учитывать все особенности продуктивной среды заказчика и сокращать срок внедрения. Система плагинов обеспечивает беспрецедентную персонализацию под каждого заказчика без потери возможности обновления ПО.

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