Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору Техническая защита
|

«Актив» и «Код безопасности» представили совместное решение для работы с КЭП

«Актив» и «Код безопасности» представили решение для формирования квалифицированной электронной подписи и безопасного хранения закрытых ключей.

Совместное комплексное решение предусматривает использование программного средства создания электронной подписи, доверенной визуализации документов Jinn Client и защищенных аппаратных ключевых носителей, и сертифицированных СКЗИ «Рутокен», список которых существенно расширен по результатам недавно завершенных испытаний на совместимость.

Специалисты компаний «Код безопасности» и «Актив» протестировали и подтвердили сертификатами корректную совместную работу средства создания электронной подписи и доверенной визуализации документов Jinn Client и устройств «Рутокен».

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Вместе с нашим давним партнером, компанией «Код безопасности», в канун Нового года мы спешим порадовать наших заказчиков значительным расширением списка совместимых с решением Jinn Client устройств «Рутокен». Вместе мы провели действительно масштабную работу. И теперь с использованием сертифицированных устройств Рутокен для юридически значимой электронной подписи с возможностью использования доверенного отображения информации перед подписанием, хранение квалифицированной электронной подписи будет наиболее безопасно и долговечно».

Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности», отметил: «Для нас это очередной шаг в обеспечении удобства пользователей, работающих с электронной подписью. Совместная работа с таким крупным и надежным игроком, как компания «Актив» обеспечивает широкий выбор средств аутентификации для поддержки любых сценариев».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

ИИ выведет на новые высоты пропаганду и дезинформацию

Названы главные виновники утечек в российских госорганах

В огромную «дыру» в Apache ринулись шифровальщики, криптомайнеры и ботнеты

«Дыры» в миллиардах чипов Wi-Fi и Bluetooth позволяют воровать пароли и данные

В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный

Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Доказано: галактики без темной материи существуют

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Показать еще