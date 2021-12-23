BI.Zone представила новую услугу по обнаружению киберугроз и реагированию на них

BI.Zone представила новую услугу BI.Zone TDR по обнаружению киберугроз и реагированию на них. Услуга объединяет два распространенных на рынке подхода: Managed Security Services (MSS) позволяет организовать мониторинг всей инфраструктуры компании и выявлять в ней инциденты любого типа; Managed Detection and Response (MDR) отличается большей глубиной собираемых данных, а также наиболее быстрым выявлением самых сложных атак и реагированием на них.

Традиционно эти два формата конкурируют друг с другом, и бизнесу приходится выбирать один из них под конкретную задачу. Однако именно их объединение в BI.Zone TDR позволяет повысить качество реагирования и эффективнее предотвращать атаки в будущем.

«До нас никто в России не объединял два формата. Сочетание MSS и MDR позволит выявлять инциденты любого типа и сложности в любых компаниях и реагировать на них максимально оперативно. Кроме того, BI.Zone TDR способен находить не только следы прошлых киберинцидентов в ИТ-инфраструктуре компании и атаки «здесь и сейчас», но и выявлять проблемы безопасности, которые могут привести к инцидентам в будущем», — сказал руководитель центра мониторинга и реагирования на киберугрозы BI.Zone Теймур Хеирхабаров.

Цифровая трансформация влечет за собой усложнение ИТ-инфраструктуры и рост числа точек, уязвимых для киберпреступников. В то же время ущерб от атак не снижается — средние потери от атаки шифровальщика могут достигать $5,3 млн, отмечают в BI.Zone. Оценить репутационные издержки в подобных случаях практически невозможно.

Чтобы обеспечить полноценную киберзащиту, недостаточно вкладываться в превентивные меры безопасности — компаниям необходимо выстраивать полноценный мониторинг инфраструктуры и реагирования на инциденты, считают в BI.Zone.

В 2021 г. нижний порог ежегодных инвестиций в создание и поддержку собственного центра мониторинга и реагирования на киберугрозы составил $1 млн. BI.Zone создала услугу Threat Detection and Response (TDR), которая сможет выполнять функции подобного подразделения для заказчиков, а также сэкономить их время и деньги.