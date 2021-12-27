Аттестационный центр «Информзащиты» выполнил аудит таможенного представителя «СКС электрон брокер»

Таможенный представитель «СКС электрон брокер» получил аттестат соответствия, который обеспечивает третий (из четырех) уровень защищенности обрабатываемых персональных данных (ПД). Аттестационные испытания проводил «Национальный аттестационный центр» (НАЦ), входящий в группу компаний «Информзащита». Основная цель аудита — определить общий уровень безопасности ИТ-системы, смоделировать потенциальные угрозы и разработать рекомендации по повышению уровня защищенности.

«СКС электрон брокер» является не только таможенный представителем, но также информационным таможенным оператором. Чтобы в этом качестве взаимодействовать с центральным информационно-техническим таможенным управлением, компании необходимо соблюдать требования приказа Федеральной таможенной службы №52 от 2008 г. «О внедрении информационной технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров».

Кроме того, технические средства и средства защиты информации системы электронного представления сведений, которыми обладает брокер, должны соответствовать предъявляемым требованиям безопасности, что и было подтверждено посредством аудита.

Для достижения соответствующего уровня необходимо создать следующие условия: запрет присутствия посторонних в местах обработки данных; сохранность носителей ПД; составление руководителями списка работников, который имеют доступ к личным данным; использование сертифицированных устройств защиты ПД; назначение сотрудника, ответственного за надлежащее обеспечение защиты данных.

«СКС электрон брокер» с 2005 г. оказывает услуги по таможенному оформлению товаров. Основные — это консультирование по вопросам внешней экономической деятельности и таможенного оформления товаров, рецензирование проектов внешнеторговых контрактов, подготовка необходимых документов для таможенного оформления товаров и транспортных средств, представление интересов в таможенных органах и многое другое. Третий уровень защищенности персональных данных позволит брокеру защищать от несанкционированного доступа системы, которые содержат, перерабатывают и используют персональную информацию, в том числе экономического характера.